В Великобритании появился первый в мире министр по предотвращению самоубийств

В переданном РИА "Новости" сообщении канцелярии британского премьера говорится, что новый министр будет координировать деятельность правительства с работой местных органов власти, благотворительных организаций, экспертов и медиков по вопросу предотвращения самоубийств.

Кроме того, власти выделят до 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,4 млн долларов) благотворительной организации Samaritans. Фонд оказывает помощь и психологическую поддержку людям, которые находятся в состоянии эмоциональных переживаний и пытаются побороть стресс и мысли о смерти.

Отмечается, что учреждение нового министерского поста призвано помочь разрушить негативный стереотип, не позволяющий людям обращаться за помощью в ситуациях, которые кажутся им безвыходными, передает Newsru.com.

Ранее Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс была парламентским заместителем министра здравоохранения Великобритании.

"Я понимаю, насколько трагичным, разрушительным и долгим может быть эффект от совершенного самоубийства на семью или коллектив. Занимая пост в Министерстве здравоохранения, я встретила большое число людей, понесших тяжелую утрату из-за случаев суицида, и их истории о боли и потерях останутся со мной на долгое время"- заявила министр, которую цитирует The Guardian.

По словам нового министра, именно эти люди должны быть в центре усилий, предпринимаемых правительством в этой сфере. Она высоко оценила возможность тесно сотрудничать с ними, а также с экспертами для предотвращения самоубийств.

"Мы можем покончить с предрассудками, из-за которых слишком много людей страдают молча. Мы можем предотвратить трагедию суицида, забирающую слишком много жизней. И мы можем дать нашим детям психологическую устойчивость, которую они так заслуживают", - говорится в тексте речи Мэй, опубликованном изданием накануне ее выступления по случаю Всемирного дня психического здоровья (цитата по ТАСС).

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2017 году на территории Соединенного Королевства 5821 человек совершил самоубийство, при этом суицид - основная причина смерти мужчин в возрасте до 45 лет в стране.