Пт, 12.10.2018
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Вице-президент парламента Швейцарии пострадала из-за взрыва ноутбука

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Вице-президент Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) Марина Кароббио пострадала из-за взрыва батареи своего рабочего ноутбука. Как сообщает издание The Local, Кароббио обратилась за медицинской помощью, получив достаточно серьезные травмы.

Сообщается, что из-за неисправности взорвалась батарея в ноутбуке Hewlett-Packard, модель Zbook. Гаджет был предоставлен в рабочее пользование правительством Швейцарии.

Также отмечается, что инцидент произошел за несколько недель до того, как швейцарский парламент должен объявить тендер на поставку новых ноутбуков.

Устройство отправили на исследование экспертам. В зависимости от результатов исследований, будут предоставлены дополнительные рекомендации по использованию устройств, передает Korrespondent.net.

Глава швейцарского подразделения Hewlett-Packard Адриан Мюллер заявил, что инцидент с Кароббио - первый такой случай, когда батарея взорвалась и нанесла травмы пользователю.

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