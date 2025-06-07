Фото, Видео Как результатов выборов ожидает "Новое Единство"

В субботу, 7 июня, по всей Латвии прошли муниципальные выборы. Согласно результатам опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll), в Риге, вероятнее всего, победу одержала партия "Прогрессивные" с 19,9% голосов, тогда как политическая организация "Новое Единство", которую представляет нынешний мэр Риги, заняла лишь пятое место. TVNET заглянул в штаб "Нового Единства", чтобы посмотреть, как там встречают предварительные итоги выборов!