Сегодня, 12 октября, в королевской семье Великобритании состоится уже вторая свадьба в этом году - после принца Уильяма, который не так давно сочетался узами брака с Меган Маркл, замуж выходит принцесса Евгения. Пока торжество еще не началось - кое-что о том, что уже о нем известно...
История знакомства и помолвка
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились в 2010 году на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарских Альпах, куда оба приехали на отдых в компании друзей. Ему было 24 года, ей - 20.
Между ними сразу вспыхнула искра, однако после девушка уехала изучать английскую литературу, а Бруксбэнк устроился работать официантом в лондонский бар Devonshire Terrace.
Он окончил престижную школу-пансион Стоу в Букингеме, несколько лет работал в клубах, барах и пабах, в частности - менеджером модного ночного клуба Mahiki в лондонском Мэйфэйре, и мечтал открыть свою сеть пабов.
Предложение своей возлюбленной Джек сделал в январе этого года, когда они находились в путешествии по Никарагуа - неподалеку от вулкана, на закате, на берегу озера.
Он добился расположения матери принцессы - герцогини Йоркской, которая заявила, что "обожает Джека", и выкладывала в Twitter множество личных фотографий дочери и будущего зятя.
They float with laughter and love .. although a boat helps! #engagement #eugieandjack @TheDukeOfYork @yorkiebea pic.twitter.com/Q7ezWecUsa— Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) January 22, 2018
Королева благословила брак принцессы Евгении, когда пара приехала в замок Балморал в Шотландии на день рождения принца Гарри.
Место официальной церемонии
Церемония бракосочетания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка
пройдет там же, где предстали перед алтарем в день своей свадьбы принц Гарри и Меган Маркл - в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
После чего молодожены в карете проедут по улицам города, чтобы поприветствовать народ.
Официальная церемония начнется в Великобритании в 11:00 (по латвийскому времени - в 13:00). Прямую трансляцию можно увидеть на BBC и ITV1.
После бракосочетания и поездки в карете по улицам города молодожены отправятся на торжественный обед к королеве Елизавете II,
а в 19:00 по британскому времени начнется праздничная вечеринка в загородной резиденции членов королевской семьи Фрогмор-хаус.
Свадебный дресс-код
Гостям полагается соблюсти этикет:
дамам надлежит прредстать на торжественной церемонии в классическом наряде и шляпке, а джентельменам - в костюме.
Для продолжения праздника по окончании официальной части женщинам следует облачиться в вечерние платья, а мужчинам - в смокинги и фраки.
Действующие лица второго плана
Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, как и на свадьбе Гарри и Меган, исполнят роли мальчика - разносчика газет и девочки-цветочницы, соответственно.
К Шарлотте присоединится в этот день и пятилетняя дочь Робби Уильямса и американской актрисы Айды Филд - Теодора Роуз Уильямс.
Главной же подружкой невесты будет, естественно, ее 30-летняя сестра - принцесса Беатриса.
Наденет ли принцесса тиару?
Мама Евгении Сара Фергюсон в день свадьбы с герцогом Йоркским в 1986 году надела тиару, вначале прикрытую венком из цветов. Показала она ее только после церемонии, что символизировало ее новый королевский статус.
Это была Йоркская бриллиантовая тиара, подаренная ей королевой и герцогом Эдинбургским. Она надевала ее много раз и после свадьбы и даже оставила себе после развода с Эндрю.
По традиции, невеста должна надеть на свадьбу что-то старое, что-то новое, что-то взятое на время и что-то голубое или синее - на удачу.
Принцесса Евгения может одолжить тиару у мамы, а может и у самой королевы. У той есть целая коллекция диадем, и она делилась ими с Кэтрин и Меган.
Каким будет свадебный торт?
Лондонский кондитер Софи Кабо вместо традиционного королевского торта с лимоном и бузиной создаст шоколадный "Красный бархат".
Это будет "традиционный торт с современным вкусом", оформленный в "ярких красках осени" и украшенный плющом из сахарной глазури,
говорится в сообщении королевской пресс-службы.
With great excitement I am able to announce that I will be making the wedding cake for Princess Eugenie and Jack Brooksbank. It has been the biggest secret I’ve ever had to keep!! I’m thrilled and honoured to have been chosen to create something so special and unique for this wonderful couple xx @princesseugenie @hrhthedukeofyork @theroyalfamily
Какая будет музыка?
О музыкальном сопровождении позаботятся Королевский филармонический оркестр и всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли.
Фанфары, написанные специально для пятничной церемонии, исполнят во время проезда кортежа с новобрачными трубачи-кавалеристы и волынщики из второго батальона Королевского полка Шотландии.
Никакого пластика!
Как и у Гарри с Меган, у Евгении с Джеком будет эко-свадьба. Только если герцог и герцогиня Сассекские заботились о пчелах, заказывая особенные цветы, благоприятствующие опылению, то их последователи полностью отказались от использования пластика на свадьбе.
"Мой дом полностью освобожден от пластика, и мы с Джеком хотим, чтобы на нашей свадьбе его тоже не было ни в каком виде",
- сказала Евгения в недавнем интервью журналу Vogue.
Что известно о платье?
В интервью Vogue принцесса Евгения уверенно заявила: "Как только мы объявили о свадьбе, я знала, какой это будет дизайнер и как оно будет выглядеть".
А в интервью Би-би-си в программе One Show на вопрос, будет ли это прямое платье или пышное, Евгения ответила: "Возможно - и то, и другое. Вы бы так сделали? Такое бывает вообще?".
Первым среди тех, кто, возможно, создал свадебное платье Евгении, называется Erdem - цветочное платье именно этого бренда она надела на фотосессию, посвященную помолвке.
Среди других дизайнеров-фаворитов - Вивьен Вествуд и Ralph & Russo.
Кто оплачивает свадьбу?
Как и в случае с Гарри и Меган, все расходы, касающиеся проведения торжества, берет на себя королевская семья, налогоплательщики оплатят лишь охрану.
Предполагаемые расходы на свадьбу составят примерно 2 млн фунтов.
Стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл до сих пор не объявлена, однако
ожидается, что сумма затрат на предстоящее бракосочетание будет меньше из-за менее высокого статуса пары.
После бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II даровала им титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако жених Евгении вряд ли удостоится такого же подарка. Единственное изменение произойдет с именем принцессы — она станет Ее Королевским Величеством принцессой Евгенией, миссис Бруксбэнк.