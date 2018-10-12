Это была Йоркская бриллиантовая тиара, подаренная ей королевой и герцогом Эдинбургским. Она надевала ее много раз и после свадьбы и даже оставила себе после развода с Эндрю.

По традиции, невеста должна надеть на свадьбу что-то старое, что-то новое, что-то взятое на время и что-то голубое или синее - на удачу.

Принцесса Евгения может одолжить тиару у мамы, а может и у самой королевы. У той есть целая коллекция диадем, и она делилась ими с Кэтрин и Меган.

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Каким будет свадебный торт?

Лондонский кондитер Софи Кабо вместо традиционного королевского торта с лимоном и бузиной создаст шоколадный "Красный бархат".

Это будет "традиционный торт с современным вкусом", оформленный в "ярких красках осени" и украшенный плющом из сахарной глазури,

говорится в сообщении королевской пресс-службы.

Какая будет музыка?

О музыкальном сопровождении позаботятся Королевский филармонический оркестр и всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли.

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Фанфары, написанные специально для пятничной церемонии, исполнят во время проезда кортежа с новобрачными трубачи-кавалеристы и волынщики из второго батальона Королевского полка Шотландии.

Никакого пластика!

Как и у Гарри с Меган, у Евгении с Джеком будет эко-свадьба. Только если герцог и герцогиня Сассекские заботились о пчелах, заказывая особенные цветы, благоприятствующие опылению, то их последователи полностью отказались от использования пластика на свадьбе.

"Мой дом полностью освобожден от пластика, и мы с Джеком хотим, чтобы на нашей свадьбе его тоже не было ни в каком виде",

- сказала Евгения в недавнем интервью журналу Vogue.

Что известно о платье?

В интервью Vogue принцесса Евгения уверенно заявила: "Как только мы объявили о свадьбе, я знала, какой это будет дизайнер и как оно будет выглядеть".

А в интервью Би-би-си в программе One Show на вопрос, будет ли это прямое платье или пышное, Евгения ответила: "Возможно - и то, и другое. Вы бы так сделали? Такое бывает вообще?".

Первым среди тех, кто, возможно, создал свадебное платье Евгении, называется Erdem - цветочное платье именно этого бренда она надела на фотосессию, посвященную помолвке.

Среди других дизайнеров-фаворитов - Вивьен Вествуд и Ralph & Russo.

Кто оплачивает свадьбу?

Как и в случае с Гарри и Меган, все расходы, касающиеся проведения торжества, берет на себя королевская семья, налогоплательщики оплатят лишь охрану.

Предполагаемые расходы на свадьбу составят примерно 2 млн фунтов.

Стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл до сих пор не объявлена, однако

ожидается, что сумма затрат на предстоящее бракосочетание будет меньше из-за менее высокого статуса пары.