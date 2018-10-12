Пт, 12.10.2018
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Сегодня свадьба в королевстве! И кое-что интересное уже известно Ждем с нетерпением!

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ФОТО: AFP/EPA/Reuters/Scanpix

Сегодня, 12 октября, в королевской семье Великобритании состоится уже вторая свадьба в этом году - после принца Уильяма, который не так давно сочетался узами брака с Меган Маркл, замуж выходит принцесса Евгения. Пока торжество еще не началось - кое-что о том, что уже о нем известно...

История знакомства и помолвка

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились в 2010 году на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарских Альпах, куда оба приехали на отдых в компании друзей. Ему было 24 года, ей - 20.

Между ними сразу вспыхнула искра, однако после девушка уехала изучать английскую литературу, а Бруксбэнк устроился работать официантом в лондонский бар Devonshire Terrace.

Он окончил престижную школу-пансион Стоу в Букингеме, несколько лет работал в клубах, барах и пабах, в частности - менеджером модного ночного клуба Mahiki в лондонском Мэйфэйре, и мечтал открыть свою сеть пабов.

Предложение своей возлюбленной Джек сделал в январе этого года, когда они находились в путешествии по Никарагуа - неподалеку от вулкана, на  закате, на берегу озера.

Он добился расположения матери принцессы - герцогини Йоркской, которая заявила, что "обожает Джека", и выкладывала в Twitter множество личных фотографий дочери и будущего зятя.

Королева благословила брак принцессы Евгении, когда пара приехала в замок Балморал в Шотландии на день рождения принца Гарри.

ФОТО: PA/Scanpix

Место официальной церемонии

Церемония бракосочетания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

пройдет там же, где предстали перед алтарем в день своей свадьбы принц Гарри и Меган Маркл - в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

После чего молодожены в карете проедут по улицам города, чтобы поприветствовать народ. 

ФОТО: AFP/LETA

Официальная церемония начнется в Великобритании в 11:00 (по латвийскому времени - в 13:00). Прямую трансляцию можно увидеть на BBC и ITV1.

После бракосочетания и поездки в карете по улицам города молодожены отправятся на торжественный обед к королеве Елизавете II,

а в 19:00 по британскому времени начнется праздничная вечеринка в загородной резиденции членов королевской семьи Фрогмор-хаус.

Свадебный дресс-код

Гостям полагается соблюсти этикет:

дамам надлежит прредстать на торжественной церемонии в классическом наряде и шляпке, а джентельменам - в костюме.

Для продолжения праздника по окончании официальной части женщинам следует облачиться в вечерние платья, а мужчинам - в смокинги и фраки.

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

Действующие лица второго плана

Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, как и на свадьбе Гарри и Меган, исполнят роли мальчика - разносчика газет и девочки-цветочницы, соответственно.

К Шарлотте присоединится в этот день и пятилетняя дочь Робби Уильямса и американской актрисы Айды Филд - Теодора Роуз Уильямс.

Главной же подружкой невесты будет, естественно, ее 30-летняя сестра - принцесса Беатриса.

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

Наденет ли принцесса тиару?

Мама Евгении Сара Фергюсон в день свадьбы с герцогом Йоркским в 1986 году надела тиару, вначале прикрытую венком из цветов. Показала она ее только после церемонии, что символизировало ее новый королевский статус.

Это была Йоркская бриллиантовая тиара, подаренная ей королевой и герцогом Эдинбургским. Она надевала ее много раз и после свадьбы и даже оставила себе после развода с Эндрю.

По традиции, невеста должна надеть на свадьбу что-то старое, что-то новое, что-то взятое на время и что-то голубое или синее - на удачу.

Принцесса Евгения может одолжить тиару у мамы, а может и у самой королевы. У той есть целая коллекция диадем, и она делилась ими с Кэтрин и Меган.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Каким будет свадебный торт?

Лондонский кондитер Софи Кабо вместо традиционного королевского торта с лимоном и бузиной создаст шоколадный "Красный бархат".

Это будет "традиционный торт с современным вкусом", оформленный в "ярких красках осени" и украшенный плющом из сахарной глазури,

говорится в сообщении королевской пресс-службы.

Какая будет музыка?

О музыкальном сопровождении позаботятся Королевский филармонический оркестр и всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Фанфары, написанные специально для пятничной церемонии, исполнят во время проезда кортежа с новобрачными трубачи-кавалеристы и волынщики из второго батальона Королевского полка Шотландии.

Никакого пластика!

Как и у Гарри с Меган, у Евгении с Джеком будет эко-свадьба. Только если герцог и герцогиня Сассекские заботились о пчелах, заказывая особенные цветы, благоприятствующие опылению, то их последователи полностью отказались от использования пластика на свадьбе.

"Мой дом полностью освобожден от пластика, и мы с Джеком хотим, чтобы на нашей свадьбе его тоже не было ни в каком виде",

- сказала Евгения в недавнем интервью журналу Vogue.

Что известно о платье?

В интервью Vogue принцесса Евгения уверенно заявила: "Как только мы объявили о свадьбе, я знала, какой это будет дизайнер и как оно будет выглядеть".

А в интервью Би-би-си в программе One Show на вопрос, будет ли это прямое платье или пышное, Евгения ответила: "Возможно - и то, и другое. Вы бы так сделали? Такое бывает вообще?".

Первым среди тех, кто, возможно, создал свадебное платье Евгении, называется Erdem - цветочное платье именно этого бренда она надела на фотосессию, посвященную помолвке.

Среди других дизайнеров-фаворитов - Вивьен Вествуд и Ralph & Russo.

Кто оплачивает свадьбу?

Как и в случае с Гарри и Меган, все расходы, касающиеся проведения торжества, берет на себя королевская семья, налогоплательщики оплатят лишь охрану.

Предполагаемые расходы на свадьбу составят примерно 2 млн фунтов.

Стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл до сих пор не объявлена, однако

ожидается, что сумма затрат на предстоящее бракосочетание будет меньше из-за менее высокого статуса пары.

После бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II даровала им титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако жених Евгении вряд ли удостоится такого же подарка. Единственное изменение произойдет с именем принцессы — она станет Ее Королевским Величеством принцессой Евгенией, миссис Бруксбэнк.

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