Сб, 13.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET
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Принцесса Евгения сказала "Да!" Самые трогательные моменты свадебной церемонии Отчет TVNET

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ФОТО: PA/Scanpix

Сегодня, 12 октября 2018 года, в Великобритании прошла вторая за год королевская свадьба. Свои судьбы соединили принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбэнк. Предлагаем посмотреть на это событие во всей красе! Насладитесь яркими фотографиями и праздником с королевским размахом в архиве онлайн трансляции Русского TVNET!

Распорядок дня:

08:30 – 10:30 (по латвийскому времени 10:30 – 12:30)

Для гостей будет открыт собор святого Джорджа.

10:45 (по латвийскому времени 12:45)

В собор прибывает жених Джек Бруксбэнк.

10.55 (по латвийскому времени 12.55)

В собор прибывает почетная гостья - королева Елизавета II.

10:55 - 11:59 (по латвийскому времени 12:55 – 12:59)

В собор прибывает невеста, принцесса Евгения.

11:00 – 12:00 (по латвийскому времени 13:00 – 14:00)

Начало торжественной церемонии бракосочетания. 

12:00 – 12:05 (по латвийскому времени 14:00 – 14:05)

Молодожены выходят из собора, их ждет карета и подданные. 

12:05 – 12:30 (по латвийскому времени 14:05 – 14:30)

Молодожены в карете проезжают по городу. 

13:30 (по латвийскому времени 15:30)

Праздничный обед в Виндзорском замке. Гостей встречает королева.

19:00 (по латвийскому времени 21:00)

Молодоженов в Виндзорском замке встречает отец принцессы Евгении, герцог Йоркский, принц Эндрю.

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