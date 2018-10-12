Принцесса Евгения сказала "Да!" Самые трогательные моменты свадебной церемонии

Сегодня, 12 октября 2018 года, в Великобритании прошла вторая за год королевская свадьба. Свои судьбы соединили принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбэнк. Предлагаем посмотреть на это событие во всей красе! Насладитесь яркими фотографиями и праздником с королевским размахом в архиве онлайн трансляции Русского TVNET!
Распорядок дня:
08:30 – 10:30 (по латвийскому времени 10:30 – 12:30)
Для гостей будет открыт собор святого Джорджа.
10:45 (по латвийскому времени 12:45)
В собор прибывает жених Джек Бруксбэнк.
10.55 (по латвийскому времени 12.55)
В собор прибывает почетная гостья - королева Елизавета II.
10:55 - 11:59 (по латвийскому времени 12:55 – 12:59)
В собор прибывает невеста, принцесса Евгения.
11:00 – 12:00 (по латвийскому времени 13:00 – 14:00)
Начало торжественной церемонии бракосочетания.
12:00 – 12:05 (по латвийскому времени 14:00 – 14:05)
Молодожены выходят из собора, их ждет карета и подданные.
12:05 – 12:30 (по латвийскому времени 14:05 – 14:30)
Молодожены в карете проезжают по городу.
The Carriage Procession will take the newly married couple from St George’s Chapel through Windsor Town, returning to Windsor Castle along Cambridge Drive. Take a look at this map showing the Procession Route. pic.twitter.com/UpcxW73BfQ— The Duke of York (@TheDukeOfYork) October 11, 2018
13:30 (по латвийскому времени 15:30)
Праздничный обед в Виндзорском замке. Гостей встречает королева.
19:00 (по латвийскому времени 21:00)
Молодоженов в Виндзорском замке встречает отец принцессы Евгении, герцог Йоркский, принц Эндрю.