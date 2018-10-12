Принцесса Евгения сказала "Да!" Самые трогательные моменты свадебной церемонии

Сегодня, 12 октября 2018 года, в Великобритании прошла вторая за год королевская свадьба. Свои судьбы соединили принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбэнк. Предлагаем посмотреть на это событие во всей красе! Насладитесь яркими фотографиями и праздником с королевским размахом в архиве онлайн трансляции Русского TVNET!