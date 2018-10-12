На всех автозаправочных станциях Евросоюза с пятницы, 12 октября, начинает действовать единая система обозначения видов топлива, сообщает Euractiv. Стоит отметить, что в Латвии, в основном, торгуют чистым бензином без биодобавок, тогда как новая маркировка задумала для возобновляемых видов топлива. Это означает, что пока что нововведение может пройти и мимо нас, однако если вы приобретете новый автомобиль, оборудованный по последнему слову техники, то придется колесить в поисках заветной маркировки.
По планам, все топливо должны разделить на три категории. Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом - дизель, ромбом - газ. Буквами при этих символах будут обозначать вид биодобавки, цифрами - степень концентрации добавки в составе бензина.
Новые обозначения появятся и на люках бензобаков автомобилей, собранных после введения единой классификации.
Вместе с тем, многие заправочные станции ввели новую классификацию уже в сентябре.
Например, бензин E95 будет отмечен как E5, E92 - E0, E98 - 10, в зависимости от максимального количества биотоплива (этанола) в бензине.
Дизельное топливо - буквой B в квадрате с числами 7, 10, 20 или 30, указывающими максимальное количество биотоплива.
Зимой арктическое дизельное топливо первого и второго классов, как и до сих пор, будет дополнительно обозначено одной или двумя снежинками и знаком B0. Биодизель будет обозначен как B100, а синтетическое дизельное топливо - XTL.
Сжиженный нефтяной газ будет обозначен ромбом и буквами LPG, сжатый природный газ - буквами CNG; а сжиженный природный газ - LNG.
Новые правила дадут автомобилистам более четкое представление об экологичности топлива и автомобилей, считают в ЕС.
Русский TVNET прошелся по АЗС в центре Риги и констатировал, что пока на наших заправках нет новой системы обозначений.
Как рассказал автомобильный эксперт TVNET Ингарс Тенис, получается, что новая маркировка задумана для возобновляемого топлива: "У нас такое встречается редко, если встречается вообще. У нас торгуют чистым топливом, без примесей спирта".