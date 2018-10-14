11 апреля 2016 года. В Спалдинге, небольшом городке на востоке Великобритании, время близится к полуночи. 14-летний Лукас Маркхем отправляется к своей подружке Ким Эдвардс. В его рюкзаке четыре кухонных ножа, завернутых в черную футболку, пишет портал "Vice".
Лукас добрался до дома своей подружки, залез на крышу и трижды постучался в окно. Он ждал, но вскоре понял - Ким, которой тоже всего 14, уже уснула. Лукас вернулся домой.
Следующей ночью он вернулся вновь, но Ким снова спала.
Наступила еще одна ночь, в которую Ким наконец услышала его стук, вышла в ванную комнату, открыла окно и запустила Лукаса в дом.
"Ты уверена, что хочешь этого?", - спросил он.
"Я сказала - да, - расскажет она позднее полиции. - Но в конце концов я не смогла собраться духом, поэтому все сделал он".
Пока Лукас пробирался в спальню ее 49-летней матери Лизы, Ким сидела в ванной комнате.
Добравшись до кровати, на которой спала мать Ким, Лукас пырнул ее ножом, восемь раз подряд. Проснувшись, женщина пыталась защищаться, тогда Лукас нанес ей еще пять ножевых ранений по ладоням.
Забравшись на свою жертву, Лукас закинул подушку на ее лицо. Позднее полиции он скажет, что Лиза при попытках освободится "расцарапала ему лицо, спину и зад".
Пока оба боролись, в комнату вошла Ким. Кровать и пол были залиты кровью. Лукас приказал ей закрыть дверь.
"Она боролась", - позднее вспомнит Ким. "Она вытянула руку - я ее схватила и как будто держала. Когда я поняла, что это ее рука, я ее отпустила и сама свернулась калачиком".
"Я лежала на полу у дверей и говорила себе: "Дыши!" У меня начиналась паническая атака, ноги дрожали. Тогда я встала и начала ходить взад - вперед и сказала себе: "Все будет хорошо, успокойся. Скоро все закончится"", - в последствии признается Ким.
Через минут 10 мать Ким умерла. "Она стала такой обмякшей и больше не сопротивлялась, просто продолжала издавать какие-то вымученные звуки. Мне кажется я спросила: "Она умерла?"".
Лукас проверил пульс Лизы. Она была мертва.
После этого оба подростка отправились в соседнюю спальню, которую Ким делила со своей 13-летней сестрой Кейт. Лукас снова перед тем, как удушить свою жертву подушкой, нанес ей несколько ударов ножом в шею.
"Я не могу...", - вспомнит Ким последние слова младшей сестры.
После этого оба подростка отправились в ванную комнату, чтобы смыть кровь. Они отнесли матрац Ким на нижний этаж и устроились напротив телевизора.
Они угощались сухариками и мороженым. Занимались сексом. Посмотрели от начала до конца три фильма саги о вампирах "Сумерки". Из-за этого их позднее назовут "Сумрачные убийцы".
Самоубийство, которого не случилось
На следующий день, около двух часов, они собирались совершить самоубийство. Ким оставила записку, в которой было сказано: "Я хочу, что мой прах и прах Лукаса развеяли в нашем особенном месте встречи. Нам обоим теперь - все по***".
Когда пришел роковой час, они передумали. Вместо этого они посмотрели четвертые "Сумерки".
Всего они провели дома 36 часов. Когда полиция была проинформирована о том, что подростки не явились в школу, сотрудники правоохранительных органов вломилась в дом через окно. Любовники спали под одним одеялом.
Полицейские спросили Ким, где ее мать. Она ответила: "Наверху". Тогда полицейские спросили у Лукаса, что случилось. Он ответил: "Может сами сходите и посмотрите?".
Ссоры с матерью и ревность к сестре
Мотив для двойного убийства был весьма банален и повседневен. Оказалось, Ким ревновала мать к своей сестре Кейт, которая, по ее мнению, была любимицей. Она злилась на младшую сестру за то, что "она забирает все внимание" и "украла маму".
Был и один инцидент шесть лет назад, когда Лиза потеряла терпение и ударила Ким по лицу. Тогда Ким и Кейт, прежде чем вернуться к матери, прожили четыре месяца в гостевой семье.
"С самого детства нам было тяжело с мамой понимать друг друга, - рассказала Ким следователям. - Я знаю, что моя сестра ей нравилась больше, чем я. Она это отрицала, но я то знаю, что она врет".
"Каждый раз, когда я ссорилась с мамой, Кейт вставала на ее сторону... Лукасу не нравилось видеть меня грустной. Поэтому ему не нравилась моя мама и сестра. Я избавилась от главной причины, которая угнетала меня - от своей мамы. Это стало большим облегчением", - после всего расскажет Ким.
От неприятностей в школе к любви
Ким впервые заметила Лукаса в сентябре 2013 года, когда он перекинул стул через весь класс и влип из-за этого в неприятности. Они подружились, а 23 мая 2015 года он на Facebook пригласил ее на свидание.
Подросток часто дрался в школе и на момент совершения убийства он был уже отчислен.
Убийство парочка планировали вместе - сначала во дворе дома Ким, потом в ближайшем McDonalds. Позднее Ким рассказала следователям: "Уже некоторое время у меня было желание убить".
А бывший одноклассник Адам Фрий рассказал "The Mirror", что Лукас откровенно рассказывал об убийстве Лизы, но никто не воспринимал его всерьез.
В ноябре 2016 года Ким Эдвардс и Лукаса Маркхама осудили пожизненно. Судья Хадон отметил, насколько тщательно подростки продумали убийство и насколько минимально раскаивались в содеянном.
"Во многих смыслах это дело абсолютно невероятное. Убийцы были брутальны и их жертвы определенно очень страдали в свои последние минуты жизни", - поделился он.
Хотя они и осуждены пожизненно, через 17 лен за примерное поведение они могут претендовать на досрочное освобождение.
Подростковые эмоции или отсутствие эмпатии?
Детский психолог Элис Джонс из Лондона сомневается в возможности подростков исправиться. "Смогут ли они вернуться в общество? Я думаю, это будет очень сложно, после чего-то такого, что полностью поменило жизнь - особенно для девочки, убившей членов своей семьи", - сказала детский психолог.
"Я считаю, что дети, которые так себя ведут, в большинстве случаев не могут изменить своего поведения. Очень сложно заставить человека чувствовать эмпатию. Это что-то биологическое.
Если у человека нет страха или грусти, как это увидеть и понять в других?"
В свою очередь писательница Керол Анна Дэвис, автор книги об убийстве подростков, не настроена столь отрицательно. "На момент убийства Лукасу и Ким было всего 14 лет, поэтому у их мозга еще есть время созреть".
"Подростки не в силах контролировать свои эмоции, как это делают взрослые, они склонны рисковать и поддаваться влиянию окружающих. Достигнув 25 лет, у них будет больше синапсов - новых соединений в мозгу - и они смогут стать другими людьми. Многое зависит от отношений, которые у них сложатся во время заключения. Кто-то, кто позаботится о них и вдохновит, может оказать неоценимую помощь".
В свою очередь Питер Эдвард, отец обеих девочек, был шокирован, что одна дочь убила вторую.
Он купил себе место захоронения рядом с Кейт и его запись в Facebook гласит: "Теперь мне принадлежит это место, где, когда придет время, я с удовольствием лягу".