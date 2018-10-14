Когда пришел роковой час, они передумали. Вместо этого они посмотрели четвертые "Сумерки".

Всего они провели дома 36 часов. Когда полиция была проинформирована о том, что подростки не явились в школу, сотрудники правоохранительных органов вломилась в дом через окно. Любовники спали под одним одеялом.

Полицейские спросили Ким, где ее мать. Она ответила: "Наверху". Тогда полицейские спросили у Лукаса, что случилось. Он ответил: "Может сами сходите и посмотрите?".

Ссоры с матерью и ревность к сестре

Мотив для двойного убийства был весьма банален и повседневен. Оказалось, Ким ревновала мать к своей сестре Кейт, которая, по ее мнению, была любимицей. Она злилась на младшую сестру за то, что "она забирает все внимание" и "украла маму".

Был и один инцидент шесть лет назад, когда Лиза потеряла терпение и ударила Ким по лицу. Тогда Ким и Кейт, прежде чем вернуться к матери, прожили четыре месяца в гостевой семье.

"С самого детства нам было тяжело с мамой понимать друг друга, - рассказала Ким следователям. - Я знаю, что моя сестра ей нравилась больше, чем я. Она это отрицала, но я то знаю, что она врет".

"Каждый раз, когда я ссорилась с мамой, Кейт вставала на ее сторону... Лукасу не нравилось видеть меня грустной. Поэтому ему не нравилась моя мама и сестра. Я избавилась от главной причины, которая угнетала меня - от своей мамы. Это стало большим облегчением", - после всего расскажет Ким.

От неприятностей в школе к любви

Ким впервые заметила Лукаса в сентябре 2013 года, когда он перекинул стул через весь класс и влип из-за этого в неприятности. Они подружились, а 23 мая 2015 года он на Facebook пригласил ее на свидание.

Подросток часто дрался в школе и на момент совершения убийства он был уже отчислен.

Убийство парочка планировали вместе - сначала во дворе дома Ким, потом в ближайшем McDonalds. Позднее Ким рассказала следователям: "Уже некоторое время у меня было желание убить".

А бывший одноклассник Адам Фрий рассказал "The Mirror", что Лукас откровенно рассказывал об убийстве Лизы, но никто не воспринимал его всерьез.

В ноябре 2016 года Ким Эдвардс и Лукаса Маркхама осудили пожизненно. Судья Хадон отметил, насколько тщательно подростки продумали убийство и насколько минимально раскаивались в содеянном.

"Во многих смыслах это дело абсолютно невероятное. Убийцы были брутальны и их жертвы определенно очень страдали в свои последние минуты жизни", - поделился он.

Хотя они и осуждены пожизненно, через 17 лен за примерное поведение они могут претендовать на досрочное освобождение.

Подростковые эмоции или отсутствие эмпатии?

Детский психолог Элис Джонс из Лондона сомневается в возможности подростков исправиться. "Смогут ли они вернуться в общество? Я думаю, это будет очень сложно, после чего-то такого, что полностью поменило жизнь - особенно для девочки, убившей членов своей семьи", - сказала детский психолог.

"Я считаю, что дети, которые так себя ведут, в большинстве случаев не могут изменить своего поведения. Очень сложно заставить человека чувствовать эмпатию. Это что-то биологическое.

Если у человека нет страха или грусти, как это увидеть и понять в других?"

В свою очередь писательница Керол Анна Дэвис, автор книги об убийстве подростков, не настроена столь отрицательно. "На момент убийства Лукасу и Ким было всего 14 лет, поэтому у их мозга еще есть время созреть".

"Подростки не в силах контролировать свои эмоции, как это делают взрослые, они склонны рисковать и поддаваться влиянию окружающих. Достигнув 25 лет, у них будет больше синапсов - новых соединений в мозгу - и они смогут стать другими людьми. Многое зависит от отношений, которые у них сложатся во время заключения. Кто-то, кто позаботится о них и вдохновит, может оказать неоценимую помощь".

В свою очередь Питер Эдвард, отец обеих девочек, был шокирован, что одна дочь убила вторую.