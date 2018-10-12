Пт, 12.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

Не сидите дома! В субботу воздух прогреется до +21 градуса

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Осень на озере Юглас

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на воскресенье и с утра местами в Латвии - преимущественно в центральной и восточной частях - сгустится туман, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами туман сохранится и в первой половине дня. Ожидается относительно теплый день со слабым южным, юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью и с утра составит +5..+10 градусов, местами на востоке Латвии воздух остынет до +3 градусов. Днем потеплеет до +17..+21 градуса, но местами в восточных районах и на побережье не будет теплее +14..+16 градусов.

В Риге в субботу будет солнечно, ожидается слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха составит от +7..+9 градусов ночью до +19 градусов днем.

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