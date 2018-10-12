Не сидите дома! В субботу воздух прогреется до +21 градуса
12 октября 2018, 16:11
В ночь на воскресенье и с утра местами в Латвии - преимущественно в центральной и восточной частях - сгустится туман, сообщает агентство ЛЕТА.
Местами туман сохранится и в первой половине дня. Ожидается относительно теплый день со слабым южным, юго-западным ветром.
Температура воздуха ночью и с утра составит +5..+10 градусов, местами на востоке Латвии воздух остынет до +3 градусов. Днем потеплеет до +17..+21 градуса, но местами в восточных районах и на побережье не будет теплее +14..+16 градусов.
В Риге в субботу будет солнечно, ожидается слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха составит от +7..+9 градусов ночью до +19 градусов днем.