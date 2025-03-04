Латвии и другим странам НАТО и Европейского союза (ЕС) следует подумать о радикальном увеличении численности вооруженных сил, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, представила план по освоению 800 млрд евро для обороны Европы и безотлагательного оказания военной поддержки Украине, выступив с этим заявлением после принятого США решения приостановить оказание военной помощи Украине.
Во вторник после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней президент Латвии сообщил, что будет более подробно обсуждать план Еврокомиссии в четверг, 6 марта, в Евросовете. Он упомянул, что в плане предложены несколько элементов, например, исключение на национальном уровне по бюджетному дефициту для оборонных инвестиций, общее финансирование для развития обороноспособности и индустрии Европы.
"Это хорошая и позитивная новость. [..] Учитывая развитие событий в связи с Украиной и приостановкой помощи США Украине, о которой, впрочем, еще не объявлено официально, но будет, это правильный шаг", - сказал Ринкевич.
Он подчеркнул, что план мобилизует Европу на поддержку своей обороны и Украины в критически важных областях. По мнению президента, это момент, о котором много говорится как на национальном, так и на европейском уровне. Ринкевич подчеркнул, что оборона, безопасность - приоритет номер один, но он стоит денег, которые нужно найти. И это вопрос не только денег, за ним следует вопрос развития конкурентоспособности, добавил он.
"Мы можем купить, произвести все, что необходимо, но Латвии, странам НАТО и ЕС надо думать о радикальном увеличении вооруженных сил. План - это шаг в правильном направлении, и я его поддерживаю, но каким будет результат дискуссий в Евросовете, мы узнаем в четверг вечером", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что ни Латвия, ни Европа не могут позволить себе слабость. Чтобы Европа и Латвия были сильными, за это придется заплатить. Президент также отметил, что Сейму и правительству предстоит принять ряд вопросов в контексте бюджета.
Президент рассказал, что необходимо пересмотреть разного рода бюрократические процедуры и сократить их, рассмотреть вопрос объединения или сокращения отдельных программ. Он согласен, что в мирных условиях определенные программы важны, но в кризисной ситуации необходимо критически оценить их целесообразность. Также надо взвесить финансирование обороны как Латвии, так и ЕС с помощью дефицита госбюджета.
"Дефицит бюджета означает, что мы занимаем финансовые средства, однако их надо вернуть. Это на какое-то время своего рода пластырь. Но это не какие-то неизвестные дополнительные деньги", - сказал Ринкевич.
На вопрос, что сейчас нужно Национальным вооруженным силам (НВС) больше всего, президент ответил, что командующий НВС четко определил приоритеты. Ринкевич сказал, что детали он раскрывать не может, но у Латвии есть конкретный инструмент планирования НАТО и задачи в контексте НАТО. Он пояснил, что Латвия должна приобрести различного рода системы противовоздушной обороны и закупить различного рода боеприпасы. Также необходимо развивать запасы боевой техники сухопутных войск.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия предоставит странам-участницам кредиты в размере 150 миллиардов евро, которые можно будет использовать на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроны и противодронные системы, а также на другие нужды, от кибербезопасности до военной мобильности.
В своем плане по перевооружению блока председатель Еврокомиссии предложила предоставить странам-участницам большую свободу действий по расходам на оборону и бюджетному дефициту и перераспределить доступные фонды регионального развития на военные вложения.
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