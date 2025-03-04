"Мы можем купить, произвести все, что необходимо, но Латвии, странам НАТО и ЕС надо думать о радикальном увеличении вооруженных сил. План - это шаг в правильном направлении, и я его поддерживаю, но каким будет результат дискуссий в Евросовете, мы узнаем в четверг вечером", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что ни Латвия, ни Европа не могут позволить себе слабость. Чтобы Европа и Латвия были сильными, за это придется заплатить. Президент также отметил, что Сейму и правительству предстоит принять ряд вопросов в контексте бюджета.

Президент рассказал, что необходимо пересмотреть разного рода бюрократические процедуры и сократить их, рассмотреть вопрос объединения или сокращения отдельных программ. Он согласен, что в мирных условиях определенные программы важны, но в кризисной ситуации необходимо критически оценить их целесообразность. Также надо взвесить финансирование обороны как Латвии, так и ЕС с помощью дефицита госбюджета.

"Дефицит бюджета означает, что мы занимаем финансовые средства, однако их надо вернуть. Это на какое-то время своего рода пластырь. Но это не какие-то неизвестные дополнительные деньги", - сказал Ринкевич.

На вопрос, что сейчас нужно Национальным вооруженным силам (НВС) больше всего, президент ответил, что командующий НВС четко определил приоритеты. Ринкевич сказал, что детали он раскрывать не может, но у Латвии есть конкретный инструмент планирования НАТО и задачи в контексте НАТО. Он пояснил, что Латвия должна приобрести различного рода системы противовоздушной обороны и закупить различного рода боеприпасы. Также необходимо развивать запасы боевой техники сухопутных войск.

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Как сообщалось ранее, Еврокомиссия предоставит странам-участницам кредиты в размере 150 миллиардов евро, которые можно будет использовать на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроны и противодронные системы, а также на другие нужды, от кибербезопасности до военной мобильности.

В своем плане по перевооружению блока председатель Еврокомиссии предложила предоставить странам-участницам большую свободу действий по расходам на оборону и бюджетному дефициту и перераспределить доступные фонды регионального развития на военные вложения.

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