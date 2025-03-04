Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с горячей перепалкой, которая произошла у него с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, сообщает телерадиокорпорация BBC.
"Наша встреча в Белом доме в пятницу была не такой, какой должна была быть", - написал украинский президент на платформе X.
"Жаль, что все так получилось. Пришло время все изменить", - пишет Зеленский.
Президент Украины подтвердил "приверженность Украины миру" и добавил: "Никто из нас не хочет бесконечной войны".
"Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы двигаться к прочному миру", - продолжил Зеленский.
"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа для достижения прочного мира", - добавил президент. "Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне".
I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…
"Мы очень ценим то, как много США сделали, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость", - написал он.
Зеленский также отметил, что первым этапом прекращения войны могло бы быть "освобождение военнопленных и прекращение огня в небе: запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, запрет на бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры и немедленное прекращение огня на море, если Россия сделает то же самое".
В пятницу во время встречи с президентом Украины в Овальном кабинете Белого дома Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не проявил должной благодарности и уважения к Соединенным Штатам, и заявил, что у Зеленского нет рычагов влияния, чтобы диктовать Вашингтону, как ему следует строить отношения с Москвой.
Зеленский, сидевший, скрестив руки на груди, по-видимому, был переполнен эмоциями и время от времени прерывал Трампа и Вэнса, чтобы указать на невозможность компромисса с убийцей на украинской земле. Он также обвинил Трампа в том, что его сближение с Россией ставит под угрозу безопасность как Украины, так и США.
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