"Мы очень ценим то, как много США сделали, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость", - написал он.

Зеленский также отметил, что первым этапом прекращения войны могло бы быть "освобождение военнопленных и прекращение огня в небе: запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, запрет на бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры и немедленное прекращение огня на море, если Россия сделает то же самое".

В пятницу во время встречи с президентом Украины в Овальном кабинете Белого дома Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не проявил должной благодарности и уважения к Соединенным Штатам, и заявил, что у Зеленского нет рычагов влияния, чтобы диктовать Вашингтону, как ему следует строить отношения с Москвой.

Зеленский, сидевший, скрестив руки на груди, по-видимому, был переполнен эмоциями и время от времени прерывал Трампа и Вэнса, чтобы указать на невозможность компромисса с убийцей на украинской земле. Он также обвинил Трампа в том, что его сближение с Россией ставит под угрозу безопасность как Украины, так и США.

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