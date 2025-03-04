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Зеленский выразил сожаление по поводу спора с Трампом (1)

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время перепалки в Овальном кабинете.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время перепалки в Овальном кабинете. Фото: Saul Loeb

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с горячей перепалкой, которая произошла у него с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, сообщает телерадиокорпорация BBC.

"Наша встреча в Белом доме в пятницу была не такой, какой должна была быть", - написал украинский президент на платформе X.

"Жаль, что все так получилось. Пришло время все изменить", - пишет Зеленский.

Президент Украины подтвердил "приверженность Украины миру" и добавил: "Никто из нас не хочет бесконечной войны".

"Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы двигаться к прочному миру", - продолжил Зеленский.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа для достижения прочного мира", - добавил президент. "Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне".

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение с США по минеральным ресурсам, и поблагодарил США за предыдущую военную поддержку.

"Мы очень ценим то, как много США сделали, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость", - написал он.

Зеленский также отметил, что первым этапом прекращения войны могло бы быть "освобождение военнопленных и прекращение огня в небе: запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, запрет на бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры и немедленное прекращение огня на море, если Россия сделает то же самое".

В пятницу во время встречи с президентом Украины в Овальном кабинете Белого дома Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не проявил должной благодарности и уважения к Соединенным Штатам, и заявил, что у Зеленского нет рычагов влияния, чтобы диктовать Вашингтону, как ему следует строить отношения с Москвой.

Зеленский, сидевший, скрестив руки на груди, по-видимому, был переполнен эмоциями и время от времени прерывал Трампа и Вэнса, чтобы указать на невозможность компромисса с убийцей на украинской земле. Он также обвинил Трампа в том, что его сближение с Россией ставит под угрозу безопасность как Украины, так и США.

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