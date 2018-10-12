Пт, 12.10.2018
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В семье Ларисы Гузеевой случилось страшное горе

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Лариса Гузеева.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Скончалась мать Ларисы Гузеевой Альбина Андреевна. Она боролась с тяжелым заболеванием, пишет Дни.ру.

"Прощай. ты навсегда в моем сердце (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)", – написала в соцсети дочь Гузеевой Ольга, приложив к посту трогательный снимок.

На фотографии девушка держит руку бабушки. Снимок сделан у кровати больной. Комментарии к данному посту Ольга закрыла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О болезни Альбины Андреевны стало известно в начале октября. Ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в социальной сети поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати.

 "Мы тебя не отпустим!" – написала тогда актриса под снимком. Однако коварное заболевание оказалось сильнее. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что у 59-летней Гузеевой с мамой очень близкие отношения. В 1997 году знаменитость забрала родственницу к себе в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости знатно потрепала ей нервы.

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