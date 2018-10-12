В семье Ларисы Гузеевой случилось страшное горе

"Прощай. ты навсегда в моем сердце (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)", – написала в соцсети дочь Гузеевой Ольга, приложив к посту трогательный снимок.

На фотографии девушка держит руку бабушки. Снимок сделан у кровати больной. Комментарии к данному посту Ольга закрыла.

О болезни Альбины Андреевны стало известно в начале октября. Ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в социальной сети поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати.

"Мы тебя не отпустим!" – написала тогда актриса под снимком. Однако коварное заболевание оказалось сильнее. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.