В Ночь музеев поездки на поезде будут дешевле на 50%

В PV отметили, что на сайте и в мобильном приложении Vivi скидка на билеты на эти рейсы будет применяться автоматически.

Кроме того, билеты на поезда со скидкой 50% можно будет приобрести в билетных кассах, а в случае, если касса на конкретной станции закрыта, билет со скидкой оформят кондукторы-контролеры в поезде.

Регулярные скидки, например, владельцам карты почетной семьи, не будут суммироваться со скидкой в рамках акции "Ночь музеев".