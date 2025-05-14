В Ночь музеев поездки на поезде будут дешевле на 50%

В субботу, 17 мая, когда будет проходить Ночь музеев, на билеты для проезда на поездах, курсирующих с 18:00 до полуночи, будет предоставлена скидка в размере 50%, сообщили агентству LETA представители предприятия Pasažieru vilciens (PV).
В PV отметили, что на сайте и в мобильном приложении Vivi скидка на билеты на эти рейсы будет применяться автоматически.
Кроме того, билеты на поезда со скидкой 50% можно будет приобрести в билетных кассах, а в случае, если касса на конкретной станции закрыта, билет со скидкой оформят кондукторы-контролеры в поезде.
Регулярные скидки, например, владельцам карты почетной семьи, не будут суммироваться со скидкой в рамках акции "Ночь музеев".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!