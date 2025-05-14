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ВИДЕО "Пиво за 7 евро, бургер - за 13!" Смотрите, что предлагают в деревне "Евровидения"

Перевод: Герман Аверьянов

Одна из ключевых составляющих "Евровидения", о которой телевизионные зрители могут и не знать, - это деревня "Евровидения". Что она из себя представляет в этом году, выяснял портал Limon.

В этом году конкурс "Евровидение" проходит в концертном зале St. Jakobshalle в самом центре Базеля. Все фанаты могут собраться в деревне "Евровидения" - специальной фан-зоне, расположенной в выставочном центре Messe также в центре города.

Деревня - неотъемлемая часть каждого "Евровидения". Это открытая для всех зона, где на протяжении всей недели проходят концерты, а вечерами - коллективный просмотр полуфиналов и финала на большом экране.

В Швейцарии к созданию деревни "Евровидения" подошли особенно тщательно:

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