ВИДЕО "Пиво за 7 евро, бургер - за 13!" Смотрите, что предлагают в деревне "Евровидения"

Одна из ключевых составляющих "Евровидения", о которой телевизионные зрители могут и не знать, - это деревня "Евровидения". Что она из себя представляет в этом году, выяснял портал Limon.
В этом году конкурс "Евровидение" проходит в концертном зале St. Jakobshalle в самом центре Базеля. Все фанаты могут собраться в деревне "Евровидения" - специальной фан-зоне, расположенной в выставочном центре Messe также в центре города.
Деревня - неотъемлемая часть каждого "Евровидения". Это открытая для всех зона, где на протяжении всей недели проходят концерты, а вечерами - коллективный просмотр полуфиналов и финала на большом экране.