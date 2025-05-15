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"Евровидение-2025": фавориты букмекеров показали голых мужчин в лесу и устроили пожар на сцене

Выступление шведов на Евровидении.
Выступление шведов на Евровидении. Фото: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

13 мая на сцене "Евровидения-2025" в Базеле настоящий шквал энергии устроили представители Швеции. Именно им букмекеры пророчат победу в песенном конкурсе, пишет Limon.ee.

Так, их выступление с зажигательной песней Bara Bada Bastu, что в переводе со шведского - "Просто баня", стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала "Евровидение-2025".

Участники коллектива, известные своим юмором и театральностью, создали на сцене атмосферу настоящей сауны - с эффектом пара, полотенцами на теле и даже деревянными ярусными лавками, внезапно превращавшимися в платформы для зажигательного перформанса. Так что бешеный танцевальный драйв KAJ буквально "распарил" публику.

Швеция на "Евровидении-2025"
Швеция на "Евровидении-2025" Фото: Baden Roth

Трек Швеции в этом году - танцевальный, с этническими мотивами и электроникой - стал настоящим TikTok-феноменом еще до официального релиза. Неудивительно, что шведская группа - главный фаворит букмекеров на победу в конкурсе. 

Напомним, второй полуфинал состоится вечером 15 мая, в нем примет участие Латвия. Гранд-финал - 17 мая. 

Во втором полуфинале примут участие 16 стран. Кстати, в этом полуфинале выступят и участники от Великобритании, Франции и Германии, которые автоматически прошли в финал, ведь они входят в состав стран-основательниц конкурса.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"

Видео:  KAJ - Bara Bada Bastu

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