"Евровидение-2025": фавориты букмекеров показали голых мужчин в лесу и устроили пожар на сцене

Так, их выступление с зажигательной песней Bara Bada Bastu, что в переводе со шведского - "Просто баня", стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала "Евровидение-2025".

Участники коллектива, известные своим юмором и театральностью, создали на сцене атмосферу настоящей сауны - с эффектом пара, полотенцами на теле и даже деревянными ярусными лавками, внезапно превращавшимися в платформы для зажигательного перформанса. Так что бешеный танцевальный драйв KAJ буквально "распарил" публику.

Швеция на "Евровидении-2025" Фото: Baden Roth

Трек Швеции в этом году - танцевальный, с этническими мотивами и электроникой - стал настоящим TikTok-феноменом еще до официального релиза. Неудивительно, что шведская группа - главный фаворит букмекеров на победу в конкурсе.

Напомним, второй полуфинал состоится вечером 15 мая, в нем примет участие Латвия. Гранд-финал - 17 мая.

Во втором полуфинале примут участие 16 стран. Кстати, в этом полуфинале выступят и участники от Великобритании, Франции и Германии, которые автоматически прошли в финал, ведь они входят в состав стран-основательниц конкурса.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"

Видео: KAJ - Bara Bada Bastu