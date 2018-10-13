СМИ: Лондон готовит меры из-за пропажи журналиста

Отмечается, что те, кто будут фигурировать в списке, могут попасть под санкции в рамках "поправки Магнитского", которая позволяет принять меры против иностранцев, обвиняемых в грубом нарушении прав человека.

На просьбу прокомментировать данную информацию в британском МИД заявили, что им "нечего добавить" к заявлению министра иностранных дел Джереми Ханта, который ранее сказал, что в случае подтверждения обвинений, Эр-Рияд ждут серьезные последствия, передает Korrespondent.net.

Напомним, об исчезновении Хашкаджи стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель The Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашкаджи живет в Турции.