В Молдове отложили голосование по евроинтеграции

В Молдове парламент отложил голосование по вопросу о включении в Конституцию синтагмы о европейской интеграции в качестве единого стратегического вектора развития государства. Об этом сообщил спикер парламента Андриан Канду по итогам прошедших парламентских дебатов, передает в субботу, 13 октября, Укринформ.
"Я разочарован тем, что произошло в парламенте. Политические и партийные интересы были поставлены выше национальных интересов Молдовы. Следуя известной поговорке о том, что мудрость приходит с годами, предлагаю перенести голосование по этому вопросу на неделю", - отметил Канду, передает Korrespondent.net.
Спикер выразил надежду, что предоставленное парламентариям время позволит им осознать, что включение вектора евроинтеграции в Конституцию - уникальный шанс сделать вектор интеграции в ЕС необратимым, ради будущих поколений Молдовы.