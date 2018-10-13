Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов

Группировка вымогателей начала рассылать электронные письма с угрозами 10 октября. В них содержались сообщения о взломе компьютера пользователя. Хакеры утверждали, что у них есть видеозаписи с веб-камеры, на которых юзер просматривает порносайты. Жертве предлагалось заплатить выкуп в биткоинах.

За два дня четыре жертвы перевели шантажистам более 2,3 тысячи долларов. Пока о преступниках ничего не известно, а их деятельность не прекращена. Ранее идентичная группировка получила за несколько недель от жертв из Нидерландов более 40 тысяч евро.

Специалисты сообщают, что порновымогатели усовершенствовали свои инструменты. Если ранее они запугивали жертву, запуская компьютерные вирусы, то теперь они также притворяются, что взломали учетную запись электронной почты, передает Lenta ru.