Премьер: Европа - это наше пространство безопасности

Премьер-министр Эвика Силиня, поздравляя жителей Латвии с Днем Европы, заявила, что гордится тем, какое влияние в Европе обрела Латвия.
Она напомнила, что в пятницу, 9 мая, исполняется 75 лет со дня декларации министра иностранных дел Франции Робера Шумана, заложившей фундамент современного Европейского союза. Главные принципы остаются неизменными - способствовать миру и солидарности в Европе, подчеркнула Силиня.
По словам главы правительства, она верит в идею Европы - сильной, единой и основанной на ценностях. "Я верю в Европу, где жизнь, свобода человека и международное право являются неизменными ценностями", - подчеркнула политик. Она назвала Европу пространством безопасности.
Силиня также отметила, что гордится проделанной Латвией работой и обретенным влиянием в Европе.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич также поздравил жителей с Днем Европы, подчеркнув, что безопасный и мощный Евросоюз, способный противостоять различным вызовам - в интересах Латвии.
Наша общая обязанность и ответственность - поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и на пути в Евросоюз, подчеркнул президент.
Как сообщалось, 9 мая в Латвии и по всей Европе по традиции отмечается День Европы.
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