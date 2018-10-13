Испанская полиция довела сбежавшего эму до сердечного приступа

По данным издания, инцидент произошел в городе Сан-Кугат-дель-Вальес, который находится примерно в 20 км на север от Барселоны. На видеозаписи, которую опубликовал таблоид, видно, как птица пытается скрыться от полицейских на мотороллерах.

Также издание опубликовало фотографию, где полицейские держат еще живого эму. Однако на другой фотографии видно, что птица умерла, передает Gazeta ru.