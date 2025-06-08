В Лиепае на выборах победила партия действующего мэра Ансиньша

По итогам подсчета голосов на всех 19 избирательных участках Лиепаи партия Ансиньша набрала 45,74% голосов, что обеспечило ей девять мест в городской думе.

На втором месте Латвийское объединение регионов - 20,26% голосов, что дает ему четыре депутатских места.

Третьим в Лиепае, набрав 9,27% голосов, стало Национальное объединение, которое получит два мандата.

Остальные партии на выборах в Лиепае не преодолели 5%-ного барьера.