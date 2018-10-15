Букингемский дворец показал официальные фото со свадьбы принцессы Евгении

Евгения - внучка королевы Елизаветы II, вторая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Джек Бруксбэнк - бренд-менеджер компании Casamigos, основанной Джорджем Клуни. Он познакомился с принцессой в 2010 году, ему было 24 года, а ей - 20 лет.

На снимке с пажами слева от пары сидят на стульях дети герцога и герцогини Кэмбриджских - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Это уже третье торжество, на котором они исполняют роли пажа и подружки невесты. В прошлом году они стали украшением на бракосочетании сестры герцогини Кейт Пиппы Миддлтон, а в мае этого года появились на свадьбе своего дяди по отцу принца Гарри, обвенчавшегося с Меган Маркл.