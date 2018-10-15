Меган Маркл ждет ребенка. Теперь официально!
15 октября 2018, 10:58
Королевский дом поделился официальной информацией - британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут первенца.
BBC сообщает, что малыш должен появиться на свет весной.
Сообщение было сделано во время их официального визита в Австралию, где пара проведет 16 дней и будет включать в себя 76 различных мероприятий. Так, Гарри и Меган посетят Новую Зеландию, Фиджи, Тонга.
Напомним, бывшая актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 19 мая 2018 года. Слухи о возможной беременности ходили с середины лета.