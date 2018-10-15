Дочь Ани Лорак сравнили с обезьяной

Артистка опубликовала фотографию семилетней Софии в сером платье в пол с пышной юбкой. Верх платья был расшит и украшен кружевами.

"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме",

- дополнила фотографию комментарием певица.

ФОТО: https://www.instagram.com/anilorak

В свою очередь, армия поклонников Лорак поддержала начинания девочки.

"Настоящая принцесса и ей нравится на подиуме , прекрасная девочка ..."

Конечно, не обошлось без негативных комментариев.

"Постеснялась бы Лорак свою обезьяну с монобровями на людях показывать! Понарожают от чурбанов!"

- написал пользователь под ником "maksim_7687".

Но фанаты певицы поспешили защитить своего кумира.

"Куколка!Пусть будет счастливой! На глупости,которые пишут злые...... Не обращайте внимания!"

- поддержала дочь Ани Лорак она из поклонниц.

ФОТО: https://www.instagram.com/anilorak