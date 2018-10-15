Дочь Ани Лорак сравнили с обезьяной

Певица Ани Лорак на своей Instagram-странице рассказала о дебюте дочери в качестве модели. Но не все подписчики украинской звезды нашли девочку привлекательной.
Артистка опубликовала фотографию семилетней Софии в сером платье в пол с пышной юбкой. Верх платья был расшит и украшен кружевами.
"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме",
- дополнила фотографию комментарием певица.
В свою очередь, армия поклонников Лорак поддержала начинания девочки.
"Настоящая принцесса и ей нравится на подиуме , прекрасная девочка ..."
Конечно, не обошлось без негативных комментариев.
"Постеснялась бы Лорак свою обезьяну с монобровями на людях показывать! Понарожают от чурбанов!"
- написал пользователь под ником "maksim_7687".
Но фанаты певицы поспешили защитить своего кумира.
"Куколка!Пусть будет счастливой! На глупости,которые пишут злые...... Не обращайте внимания!"
- поддержала дочь Ани Лорак она из поклонниц.
Зачастую дети известных родителей часто пробуют себя в роли моделей на разных мировых подиумах, представляя коллекции именитых дизайнеров. Дочка певицы Ани Лорак не стала исключением.