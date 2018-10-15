Пн, 15.10.2018
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Дочь Ани Лорак сравнили с обезьяной

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Ани Лорак с мужем и дочкой.

ФОТО: Instagram

Певица Ани Лорак на своей Instagram-странице рассказала о дебюте дочери в качестве модели. Но не все подписчики украинской звезды нашли девочку привлекательной. 

Артистка опубликовала фотографию семилетней Софии в сером платье в пол с пышной юбкой. Верх платья был расшит и украшен кружевами. 

"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме",

- дополнила фотографию комментарием певица. 

ФОТО: https://www.instagram.com/anilorak

В свою очередь, армия поклонников Лорак поддержала начинания девочки.

"Настоящая принцесса и ей нравится на подиуме , прекрасная девочка ..."

Конечно, не обошлось без негативных комментариев.

"Постеснялась бы Лорак свою обезьяну с монобровями на людях показывать! Понарожают от чурбанов!" 

- написал пользователь под ником "maksim_7687".

Но фанаты певицы поспешили защитить своего кумира.

"Куколка!Пусть будет счастливой! На глупости,которые пишут злые...... Не обращайте внимания!" 

- поддержала дочь Ани Лорак она из поклонниц. 

ФОТО: https://www.instagram.com/anilorak

Зачастую дети известных родителей часто пробуют себя в роли моделей на разных мировых подиумах, представляя коллекции именитых дизайнеров. Дочка певицы Ани Лорак не стала исключением. 

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