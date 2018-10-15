Полицейские задержали человека, захватившего заложника на главном железнодорожном вокзале Кельна 15 октября. "Преступник под контролем, - цитирует ТАСС сообщение германских правоохранителей. По данным местных СМИ, были слышны два выстрела, отмечает агентство.
Großeinsatz am #Kölner Hauptbahnhof. Angeblich soll es eine #Geiselnahme im Bahnhof geben. Details folgen. pic.twitter.com/RzDKFk5FqZ— RTL WEST (@RTLWEST) October 15, 2018
Ранее телеканал N-TV передал, что полиция оцепила главный вокзал Кельна и площадь Бреслауэр платц, на которой находится здание вокзала. CМИ сообщали, что, предположительно, в аптеке на вокзале неизвестный вооруженный мужчина взял в заложницы женщину.
По данным германского МВД, информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45, и на место прибыли "очень много сотрудников полиции", передал сообщила "Интерфаксу" представитель
Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof https://t.co/olkWIWkK3Q @wdr#StationKeulen #KeulenStation #Station #Keulen #Köln #Gijzeling #Apotheek #Cologne #Duitsland #Germany #KölnerHauptbahnhof #Kölner #Hauptbahnhof— Michael (@michael15071997) October 15, 2018
Представитель полиции на месте событий в эфире телеканала N-TV сказал, что правоохранители предприняли попытку уговорить захватчика сдаться.
Dzelzceļa stacijā #Ķelne #Cologne #Vācija aptiekā sagrābts viens ķīlnieks. Policija evakuē staciju.— BreakingLV (@breakinglv) 15 октября 2018 г.
🎥 @HaticeDyn pic.twitter.com/FJacLawQEu
Позже в полиции Кельна рассказали о состоянии мужчины, захватившего заложника в городе. В сообщении полиции в твиттере говорится, что нападавший находится в реанимации.
Ранее полиция обезвредила преступника, захватившего заложницу на вокзале в Кельне.
Освобожденная заложница получила тяжелые ранения и в настоящее время также находится в реанимации.