Großeinsatz am #Kölner Hauptbahnhof. Angeblich soll es eine #Geiselnahme im Bahnhof geben. Details folgen. pic.twitter.com/RzDKFk5FqZ — RTL WEST (@RTLWEST) October 15, 2018

Ранее телеканал N-TV передал, что полиция оцепила главный вокзал Кельна и площадь Бреслауэр платц, на которой находится здание вокзала. CМИ сообщали, что, предположительно, в аптеке на вокзале неизвестный вооруженный мужчина взял в заложницы женщину.

По данным германского МВД, информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45, и на место прибыли "очень много сотрудников полиции", передал сообщила "Интерфаксу" представитель

Представитель полиции на месте событий в эфире телеканала N-TV сказал, что правоохранители предприняли попытку уговорить захватчика сдаться.

Позже в полиции Кельна рассказали о состоянии мужчины, захватившего заложника в городе. В сообщении полиции в твиттере говорится, что нападавший находится в реанимации.

Ранее полиция обезвредила преступника, захватившего заложницу на вокзале в Кельне.