Пн, 15.10.2018
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Захвативший заложницу в Кельне находится в реанимации Заложница получила тяжелые ранения

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ФОТО: AP/Scanpix

Полицейские задержали человека, захватившего заложника на главном железнодорожном вокзале Кельна 15 октября. "Преступник под контролем, - цитирует ТАСС сообщение германских правоохранителей. По данным местных СМИ, были слышны два выстрела, отмечает агентство.

Ранее телеканал N-TV передал, что полиция оцепила главный вокзал Кельна и площадь Бреслауэр платц, на которой находится здание вокзала. CМИ сообщали, что, предположительно, в аптеке на вокзале неизвестный вооруженный мужчина взял в заложницы женщину.

По данным германского МВД, информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45, и на место прибыли "очень много сотрудников полиции", передал сообщила "Интерфаксу" представитель

Представитель полиции на месте событий в эфире телеканала N-TV сказал, что правоохранители предприняли попытку уговорить захватчика сдаться.

Позже в полиции Кельна рассказали о состоянии мужчины, захватившего заложника в городе. В сообщении полиции в твиттере говорится, что нападавший находится в реанимации.

Ранее полиция обезвредила преступника, захватившего заложницу на вокзале в Кельне.

Освобожденная заложница получила тяжелые ранения и в настоящее время также находится в реанимации.

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