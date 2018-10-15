Пн, 15.10.2018
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Сильно похудевшая Лера Кудрявцева пытается набрать вес

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева 13 августа родила дочь Марию. Теперь 47-летняя звезда рассказывает как она недовольна своей внешностью.

Большинство знаменитостей после родов набирают вес, но Лера Кудрявцева столкнулась с обратной проблемой - стремительным похудением. Она откровенно призналась, что хотела бы вернуть былую фигуру. 

Я ее сейчас еще восстанавливаю — стараюсь набрать вес, который был до беременности. Мне кажется, я сейчас чересчур стройная. Во время беременности я очень сильно похудела. Не специально, конечно. Наоборот, переживала по этому поводу,  

- цитирует слова теледивы издание "7 дней" .

ФОТО: https://www.instagram.com/leratv

Кудрявцева предположила, что причина такого стремительного похудения гормональная. 

Большинство подписчиков в Instagram отметили схожесть телеведущей с куклой Барби, а также поинтересовались как ей удается так хорошо выглядеть.

"Лера, как всегда безупречная!Восхищаюсь, люблю и немного завидую... "

"На Барби очень похожа!"

"Лера, раскройте секрет, какой эликсир молодости Вы пьете?! Все меняется вокруг, а Вы так же свежи и очаровательны!"

- писали подписчики звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 лет НТВ ❗️#зюганов#кучера

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

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