Сильно похудевшая Лера Кудрявцева пытается набрать вес

Российская телеведущая Лера Кудрявцева 13 августа родила дочь Марию. Теперь 47-летняя звезда рассказывает как она недовольна своей внешностью.
Большинство знаменитостей после родов набирают вес, но Лера Кудрявцева столкнулась с обратной проблемой - стремительным похудением. Она откровенно призналась, что хотела бы вернуть былую фигуру.
Я ее сейчас еще восстанавливаю — стараюсь набрать вес, который был до беременности. Мне кажется, я сейчас чересчур стройная. Во время беременности я очень сильно похудела. Не специально, конечно. Наоборот, переживала по этому поводу,
- цитирует слова теледивы издание "7 дней" .
Кудрявцева предположила, что причина такого стремительного похудения гормональная.
Большинство подписчиков в Instagram отметили схожесть телеведущей с куклой Барби, а также поинтересовались как ей удается так хорошо выглядеть.
"Лера, как всегда безупречная!Восхищаюсь, люблю и немного завидую... "
"На Барби очень похожа!"
"Лера, раскройте секрет, какой эликсир молодости Вы пьете?! Все меняется вокруг, а Вы так же свежи и очаровательны!"
- писали подписчики звезды.