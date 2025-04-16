Режиссер "Один дома 2" хочет вырезать Трампа из фильма, но боится депортации

Рожденный в США режиссер с итальянскими корнями убежден, что за столь дерзкий поступок его могут отправить в Италию.

"Это стало проклятием. Это стало для меня позорным клеймом. Я просто хочу, чтобы это исчезло", - сказал он в интервью San Francisco Chronicle.

Как известно, Трамп сыграл в культовой ленте эпизодическую роль. Он появился на несколько секунд в "Один дома 2" (1992), чтобы подсказать главному герою Кевину МакКалистеру (Маколей Калкин), где холл в отеле Plaza в Нью-Йорке, который принадлежал политику.

По словам режиссера, включение Трампа в фильм было условием для съемок в отеле Plaza, принадлежавшем миллиардеру. В конце 2023 года Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Коламбуса во лжи, заявив, что команда режиссера "умоляла" его сняться в фильме.