Что стоит знать о детоксикации и что на самом деле помогает организму очищаться, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

"Желание заботиться о себе приветствуется и необходимо, только важно делать это продуманно, критически оценивая каждый метод, чтобы, желая добра, не причинить вред самому себе. Более того, организм сам по себе обеспечивает естественную детоксикацию организма, например, печень, почки и лимфатическая система постоянно работают над выводом из организма излишков шлаков и токсинов.

Поэтому организму вовсе не нужны специальные кампании по детоксикации, но то, что мы можем сделать, - это разумно помочь организму - поддержать его в повседневной жизни и отказаться от привычек, которые еще больше нагружают его", - говорит Алина.