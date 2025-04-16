Специальные коктейли для выведения токсинов, экстремальные диеты, дорогие чаи и сокотерапия: весна - это время, когда особенно актуальными становятся всевозможные методики, обещающие избавиться от накопленных за зимний период килограммов и восстановить организм. Хотя заботиться о здоровье, несомненно, важно в течение всего года, прежде чем прибегать к различным диетам и методам, обещающим быстрый результат, важно отличать мифы от научных фактов.
Что стоит знать о детоксикации и что на самом деле помогает организму очищаться, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Желание заботиться о себе приветствуется и необходимо, только важно делать это продуманно, критически оценивая каждый метод, чтобы, желая добра, не причинить вред самому себе. Более того, организм сам по себе обеспечивает естественную детоксикацию организма, например, печень, почки и лимфатическая система постоянно работают над выводом из организма излишков шлаков и токсинов.
Поэтому организму вовсе не нужны специальные кампании по детоксикации, но то, что мы можем сделать, - это разумно помочь организму - поддержать его в повседневной жизни и отказаться от привычек, которые еще больше нагружают его", - говорит Алина.
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