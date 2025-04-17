НАЙДИ СЕБЯ! Singapūras Satīns на два дня захватили Palladium

Рэп-группа Singapūras Satīns анонсировала двухдневное празднование в концертном зале Palladium и официально пригласила всех поклонников присоединиться к ним. Только что прошел один праздник - ощутить атмосферу вечернего торжества в среду, 16 апреля, можно в галерее, прикрепленной к статье. Билеты на второй концерт группы в четверг, 17 апреля, уже практически распроданы.
На большом концерте SUPER DUPER прозвучали последние работы группы, хиты, ставшие гимнами вечеринок, а также жемчужины раннего творчества группы, полюбившиеся самым взыскательным ценителям музыки. На концерте 16 апреля в концертном зале Palladium к "сингапурцам" присоединилось объединение Athodi Brīnumzemē, а концерт 17 апреля почтит своим присутствием Микс Галвановскис.