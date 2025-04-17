Стоит ли платить 17 евро? В Риге открывается одно из самых дорогих колес обозрения в Европе

Колесо обозрения, или Ferris wheel, - один из самых узнаваемых аттракционов в мире. Его история берет начало в XIX веке, когда его изобрел американский инженер Джордж Феррис. Первое официально действовавшее колесо обозрения было построено в 1893 году в Чикаго, США. Его высота составляла 80,4 метра.

Теперь аттракцион построен и в Риге. Было объявлено, что поездка на 65-метровом колесе займет 15 минут и обойдется в 17 евро для взрослых.

Видео: Поездка на колесе обозрения

Видео: Очередь к панорамному колесу в Пардаугаве

Что у соседей?

В столице Литвы Вильнюсе в настоящее время нет постоянного колеса обозрения. В предыдущие годы в городе устанавливались временные колеса, но они не вызывали достаточного интереса у посетителей, и муниципалитет не проявлял инициативы сделать такой аттракцион постоянным.