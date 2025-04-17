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Стоит ли платить 17 евро? В Риге открывается одно из самых дорогих колес обозрения в Европе

Перевод: rus.tvnet.lv

В четверг, 17 апреля, для жителей и гостей Риги наконец-то откроется панорамное колесо в парке Узварас в Пардаугаве. Однако еще до открытия аттракциона многие оказались удивлены высокой стоимостью билета и продолжительностью поездки, которая входит в эту стоимость. А как обстоят дела в других странах Европы?

Колесо обозрения, или Ferris wheel, - один из самых узнаваемых аттракционов в мире. Его история берет начало в XIX веке, когда его изобрел американский инженер Джордж Феррис. Первое официально действовавшее колесо обозрения было построено в 1893 году в Чикаго, США. Его высота составляла 80,4 метра.

Теперь аттракцион построен и в Риге. Было объявлено, что поездка на 65-метровом колесе займет 15 минут и обойдется в 17 евро для взрослых.

Видео: Поездка на колесе обозрения

Видео: Очередь к панорамному колесу в Пардаугаве

Что у соседей?

В столице Литвы Вильнюсе в настоящее время нет постоянного колеса обозрения. В предыдущие годы в городе устанавливались временные колеса, но они не вызывали достаточного интереса у посетителей, и муниципалитет не проявлял инициативы сделать такой аттракцион постоянным.

Однако в Паланге, излюбленном месте отдыха многих латвийских путешественников, есть колесо обозрения высотой 45 метров с видом на Балтийское море. Стоимость одной поездки на нем -

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