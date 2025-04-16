Максим Галкин показал свежие фото Пугачевой в день ее 76-летия

В своем Instagram Галкин опубликовал новые кадры со своей супругой. Пара позировала на камеру на яхте. В подписи к фото Галкин поздравил жену с праздником, написав: "С днем рождения, любимая!".

Снимками Галкин поделился по случаю дня рождения артистки - 15 апреля ей исполнилось 76 лет.

Позже шоумен опубликовал свежие фото с Пугачевой и детьми по просьбе поклонников. На одном снимке Пугачева позирует с дочерью, на другом - Галкин с сыном. День рождения певица отмечала в мини-платье красного оттенка с широким ремнем на талии и открытыми плечами.

Напомним, Пугачева и Галкин женаты с 2011 года. В 2013 году у супругов родилась двойня - Лиза и Гарри.

В 2022 году семья эмигрировала из России в Израиль, однако из-за обострения конфликта с Палестиной звезды с детьми улетели на Кипр.

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