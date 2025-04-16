Ср, 16.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Максим Галкин показал свежие фото Пугачевой в день ее 76-летия

48-летний Максим Галкин поздравил с 76-летием свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист опубликовал в соцсетях романтичное фото с именинницей.

В своем Instagram Галкин опубликовал новые кадры со своей супругой. Пара позировала на камеру на яхте. В подписи к фото Галкин поздравил жену с праздником, написав: "С днем рождения, любимая!".

Снимками Галкин поделился по случаю дня рождения артистки - 15 апреля ей исполнилось 76 лет.

Позже шоумен опубликовал свежие фото с Пугачевой и детьми по просьбе поклонников. На одном снимке Пугачева позирует с дочерью, на другом - Галкин с сыном. День рождения певица отмечала в мини-платье красного оттенка с широким ремнем на талии и открытыми плечами.

Напомним, Пугачева и Галкин женаты с 2011 года. В 2013 году у супругов родилась двойня - Лиза и Гарри.

В 2022 году семья эмигрировала из России в Израиль, однако из-за обострения конфликта с Палестиной звезды с детьми улетели на Кипр.

Видео: Пугачева и Галкин на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (2024)

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти