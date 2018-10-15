РПЦ разорвала отношения с Константинополем

Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион об итогах заседания синода Русской православной церкви в Минске. «На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал он. «Это было вынужденное решение, но иного решение не мог принять наш священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — добавил митрополит.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойдаговорил, что РПЦ прервет общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию украинской церкви.

11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, передает ТАСС. Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате. Также синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.