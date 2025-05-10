Сегодня - ранее перенесенный рабочий день

Рабочий день перенесен со 2 мая, который был выходным.

Распоряжение Кабинета министров касается всех финансируемых из госбюджета учреждений госуправления, у которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям, устанавливая время работы и отдыха, распоряжением рекомендуется соблюдать перенос соответствующего рабочего дня.

В субботу в школы нужно идти и школьникам.

Перенос рабочих дней реализуется уже долгое время, и с течением лет стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.