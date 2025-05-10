Сегодня - ранее перенесенный рабочий день

Сегодня в государственных и муниципальных структурах - перенесенный рабочий день, предусматривает распоряжение Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2025 году", сообщает агентство LETA.
Рабочий день перенесен со 2 мая, который был выходным.
Распоряжение Кабинета министров касается всех финансируемых из госбюджета учреждений госуправления, у которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям, устанавливая время работы и отдыха, распоряжением рекомендуется соблюдать перенос соответствующего рабочего дня.
В субботу в школы нужно идти и школьникам.
Перенос рабочих дней реализуется уже долгое время, и с течением лет стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.
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