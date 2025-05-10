Сб, 10.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

В Даугавпилсе пьяный сторонник военной агрессии с ножом и битой пытался скрыться на велосипеде

Полицейские огни. Иллюстративное фото
Полицейские огни. Иллюстративное фото Фото: BestStockFoto / Shutterstock

В Даугавпилсе вечером 9 мая мужчина в состоянии сильного опьянения с прославляющей военную агрессию символикой на одежде пытался скрыться от полиции на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Мужчина был задержан за неповиновение требованиям полиции. В отношении него начаты два административных процесса, которые предусматривают штраф на общую сумму 700 евро.

В связи с 9 мая, когда в России отмечается победа бывшего Советского Союза во Второй мировой войне, за различные нарушения полиция возбудила 61 административное дело и задержала двух человек. В Рижском и Латгальском регионах возбуждено по 20 дел, в Курземе - 14, в Земгале - четыре, в Видземе - три.

Как сообщила заместитель руководителя отдела по общественным связям Госполиции Ласма Грейдане, общее количество административных дел еще может возрасти после анализа возможных нарушений в интернете.

В целом, по оценке Государственной полиции, 9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх