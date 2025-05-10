Спустя несколько часов после прекращения огня, которого потребовала Россия, мы отправились в Донецкую область на востоке Украины, чтобы посмотреть, как это повлияет на ситуацию - если вообще повлияет.
Это перевод репортажа Йогиты Лимайе. Оригинал можно прочитать здесь.
Украинские военные сопроводили нас на артиллерийскую позицию, расположенную к юго-западу от города Покровска, где идут ожесточенные бои.
Пасмурное небо сделало поездку по проселочным дорогам через широкие открытые поля чуть менее уязвимой для атак беспилотников.
Президент России Владимир Путин предложил ввести трехдневное прекращение огня, начиная с полуночи по местному времени 8 мая, чтобы приурочить его к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе — государственному празднику Дня Победы, который отмечается в России в эту пятницу.
Но с артиллерийской позиции до нас доносились звуки непрерывных взрывов — входящих и исходящих минометных выстрелов — свидетельство того, что в окопах и на передовой перемирия не было.
Я спросил Сергея, одного из бойцов 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, были ли за ночь атаки со стороны России.
"Да, они атаковали ночью. У нас здесь были КАБы и беспилотники. России нельзя доверять. Вечером они объявляют перемирие, а утром атакуют. Никакого перемирия нет. Мы всегда готовы ко всему", — сказал он.
Несколько минут спустя ему по радио передали координаты цели. Несколько солдат побежали по глубоким грязным траншеям к поляне, где под ветками и листьями была замаскирована гаубица. Они сняли маскировку, направили орудие в нужную сторону и выстрелили. Она издала оглушительный звук, отдача подняла с земли листья и пыль.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг одностороннее трехдневное прекращение огня, предложенное Россией. Вместо этого он призвал к более длительному 30-дневному перемирию, как предложили США, и это предложение вновь повторил президент страны Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth Social в четверг вечером.
Трамп даже пригрозил, что Вашингтон и его партнеры введут дополнительные санкции, если перемирие не будет соблюдаться.
В то время как война на истощение продолжается и каждая сторона пытается измотать другую, я спросила 26-летнего солдата Макса, как он относится к глобальным дипломатическим усилиям, направленным на прекращение огня.
"Когда ты здесь, ты не думаешь о таких вещах. У вас должно быть "туннельное видение". Нельзя позволять эмоциям диктовать вам действия. Вы ждете команды и действуете, а если команды нет, то находите способ провести время. Но вы не позволяете подобным мыслям проникать к вам в разум", — сказал он.
От артиллерийской позиции мы едем на север, в город Доброполье, который находится примерно в 20 км от российских позиций. В городе по-прежнему живут тысячи людей, среди них много тех, кто был вынужден переехать сюда, потому что их родные города стали слишком опасными для жизни.
Мы встретились со Светланой, которая родом из Покровска, но сейчас переехала в Доброполье. Я спросила ее, считает ли она, что призыв России к прекращению огня что-то изменил на земле.
"Вы сами можете послушать, — сказала она, имея в виду непрерывные звуки взрывов, похожие на раскаты грома, которые мы могли слышать с окраины города. — Это звуки прекращения огня Россией. Вот почему я говорю, что мы никогда не должны им доверять".
26-летний Сергей придерживается такого же мнения. "Перемирие объявляется только для того, чтобы запутать людей и обмануть их, и чтобы они (Россия) могли сказать всему миру: "Мы такие хорошие, мы пытаемся получить Украину мирным путем", но на самом деле все, что они делают, прямо противоположно этому".
На главном рынке Доброполья мы встретили 65-летнего Александра. "Вчера вечером было тише. До этого мы регулярно слышали полеты беспилотников "Шахед", — говорит он. — Но теперь мы снова слышим сигналы тревоги, и я не уверен, что увижу какое-то перемирие".
По мере того как он говорит, его лицо искажается от рыданий. "Я боюсь. У меня здесь жена и сын. Я очень боюсь за свою семью. Я боюсь, что нас могут заставить покинуть наши дома".
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