Несколько минут спустя ему по радио передали координаты цели. Несколько солдат побежали по глубоким грязным траншеям к поляне, где под ветками и листьями была замаскирована гаубица. Они сняли маскировку, направили орудие в нужную сторону и выстрелили. Она издала оглушительный звук, отдача подняла с земли листья и пыль.

Светлана, переехавшая в Доброполье из Покровска, слышит раздающиеся взрывы на окраине города. Фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский отверг одностороннее трехдневное прекращение огня, предложенное Россией. Вместо этого он призвал к более длительному 30-дневному перемирию, как предложили США, и это предложение вновь повторил президент страны Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth Social в четверг вечером.

Трамп даже пригрозил, что Вашингтон и его партнеры введут дополнительные санкции, если перемирие не будет соблюдаться.

В то время как война на истощение продолжается и каждая сторона пытается измотать другую, я спросила 26-летнего солдата Макса, как он относится к глобальным дипломатическим усилиям, направленным на прекращение огня.

"Когда ты здесь, ты не думаешь о таких вещах. У вас должно быть "туннельное видение". Нельзя позволять эмоциям диктовать вам действия. Вы ждете команды и действуете, а если команды нет, то находите способ провести время. Но вы не позволяете подобным мыслям проникать к вам в разум", — сказал он.