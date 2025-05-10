Она отметила, что количество начатых административных процессов еще увеличится, так как пока не проведена оценка возможных нарушений в интернете.

В целом, по оценке Государственной полиции и других правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов, сказала Грейдане.

Полиция продолжает в усиленном режиме следить за общественным порядком и безопасностью.

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Заместитель начальника Государственной полиции, руководитель Главного управления общественного порядка Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио отметил, что в этом году в связи с 9 мая не начато ни одного уголовного дела, тогда как в прошлом году их было три. Примерно в трети случаев наказания за административные нарушения были применены сразу.

По словам Зеллиса, большинство нарушений заключалось в использовании в публичном пространстве запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы, в том числе за георгиевские ленты в букетах цветов и значки на одежде. В некоторых случаях из автомобилей громко звучали прославляющие военную агрессию песни.

Среди регионов больше всего нарушений зафиксировано в Риге и Латгале. Попыток собраться у бывшего памятника в парке Узварас больше не наблюдается, хотя один человек был оштрафован за то, что пытался возложить цветы в этом месте, рассказал Зеллис.

По словам представителя полиции, виды фиксируемых 9 мая нарушений не меняются годами, но развивается изобретательность людей в создании и использовании запрещенной символики - если раньше такие символы люди рисовали и вырезали из картона, то в последние годы наблюдаются попытки выложить их из свечей в мемориальных местах.