Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США

Позднее индийские военные в аккаунте службы по связям с общественностью ведомстве в Х назвали действия Пакистана «вопиющей эскалацией», сообщив об ударах беспилотников вдоль границы и ликвидации нескольких из них в небе над городом Амритсар в индийском приграничном штате Пенджаб.

Госсекретарь США вечером 9 мая по времени США созвонился с командующим армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио предлагал помощь Вашингтона в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, сообщала представитель Госдепа США.

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Как развивался новый этап конфликта

Конфликт Индии и Пакистана обострился на минувшей неделе в среду, когда Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

Власти Индии заявляли, что целями ударов были не объекты пакистанской армии, а девять локаций, связанных с боевиками, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», в частности нападение на туристов в контролируемой Индией части Кашмира две недели назад, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан отрицал свою причастность к нападению.