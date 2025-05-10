9 мая в Кишиневе: "Европейский городок" и Марш Победы

Колонна Партии социалистов на акции ко Дню Победы в Кишиневе. Фото: Alexander Burakov/DW

Окончательное место сбора участников акции "Бессмертный полк" в Кишиневе стало известно менее, чем за сутки до ее начала. Руководитель Координационного совета российских соотечественников (КСРС) и глава общественного комитета "Победа", традиционно организовывающего шествие на 9 мая, Алексей Петрович лишь в полдень 8 мая призвал сторонников прийти к памятнику Стефану Великому в центре молдавской столицы, указав, что "правительство не отдало народу центральную площадь".

Перед тем четыре попытки согласования маршрута в мэрии закончились ничем. Проевропейское правительство Молдовы второй год подряд отказалось переносить торжества по случаю праздника европейского единства и назначило его на 9 мая, целиком зарезервировав центральную площадь Великого национального собрания. С этим не соглашались пророссийские партии и организации, требуя предоставить им это место для сбора участников своих акций.

Участники пророссийских акций, приуроченных ко Дню Победы, собираются у памятника Стефану Великому. Фото: Alexander Burakov/DW

Шествие как подготовка к выборам?

Когда стартовало шествие, колонны сторонников Илана Шора и Партии социалистов пошли порознь, что на фоне назначенных на 28 сентября парламентских выборов выглядело, как соперничество в способности мобилизовать своих сторонников на массовую акцию.

Колонна блока "Победа" шла на расстоянии около ста метров от общего Марша Победы, а между ними ехала машина со звукоусиливающей аппаратурой. Примерно в полдень участники акции дошли да мемориала "Вечность", но даже там сторонники Илана Шора предпочли сделать паузу, чтобы не слиться с социалистами.

"Европейский городок"

Открытие Дня Европы в Кишиневе. Фото: Alexander Burakov/DW