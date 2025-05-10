9 мая в Кишиневе: "Европейский городок" и Марш Победы

В Кишиневе почтили память погибших во Второй мировой войне, отпраздновали День Европы и День Победы. Пророссийские силы прошли по городу отдельными колоннами. С Евросоюзом подписан "План развития Молдовы".
В столице Молдовы 9 мая прошла официальная церемония в память о погибших во Второй мировой войне. Пророссийские организации провели несколько акций, приуроченных к советскому Дню Победы. Кроме того, в центре города отпраздновали День Европы, в рамках которого власти страны подписали с Евросоюзом "План развития Молдовы".
В восемь часов утра на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе - традиционной конечной точке всех шествий - началась церемония возложения цветов руководством Молдовы в память о погибших во Второй мировой войне. Под проливным дождем президент страны Майя Санду выступила с речью на русском и румынском языках, в которой призвала граждан к единству и сохранению мира.
"План развития Молдовы" в День европейского единства
В мероприятии приняли участие комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос, прибывшая днем ранее в Молдову с официальным четырехдневным визитом, и члены делегации ЕС.
Примерно через час торжественная часть закончилась, и Марта Кос отправилась на встречу с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, на которой они подписали "План развития Молдовы" на 1,9 миллиарда евро. Рекордный пакет экономической помощи включает кредиты на 1,5 миллиарда и гранты на 400 миллионов евро.
Сторонники Илана Шора
В это время напротив здания правительства в парке перед кишиневским кафедральным собором собирались на марш сторонники политического блока "Победа", созданного скрывающимся в Москве олигархом Иланом Шором, осужденным в Молдове заочно на 15 лет тюрьмы по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы. Колонну для шествия формировала лидер пророссийской партии "Возрождение" Наталья Параска, которая отказалась согласовать в мэрии место сбора участников демонстрации.
"9 мая - это День Победы", - скандировали участники, стоя с советскими флагами на фоне баннеров "День Европы". Турникеты отделяли их от центральной площади, боковые въезды на которую были заблокированы полицейскими машинами. Среди демонстрантов было заметно много молодежи, несколько десятков из них оделись в советскую военную форму 1940-х годов. Блок “Победа” собрал до двух с половиной тысяч человек.
Колонна Партии социалистов и "Бессмертный полк"
На их фоне несколько блекло смотрелись активисты акции "Бессмертный полк" и участники организованного крупнейшей оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ) юбилейного Марша Победы. Лидер партии Игорь Додон анонсировал к 80-летию особо торжественное шествие, однако оно выглядело гораздо скромнее, чем в минувшем году. Лидер социалистов не стал спорить с властями и сразу согласовал сбор участников у памятника Стефану Великому. К ним присоединились ветераны войны в Афганистане и движение поисковиков, но вместе их оказалось меньше, чем участников в блоке "Победа".
Окончательное место сбора участников акции "Бессмертный полк" в Кишиневе стало известно менее, чем за сутки до ее начала. Руководитель Координационного совета российских соотечественников (КСРС) и глава общественного комитета "Победа", традиционно организовывающего шествие на 9 мая, Алексей Петрович лишь в полдень 8 мая призвал сторонников прийти к памятнику Стефану Великому в центре молдавской столицы, указав, что "правительство не отдало народу центральную площадь".
Перед тем четыре попытки согласования маршрута в мэрии закончились ничем. Проевропейское правительство Молдовы второй год подряд отказалось переносить торжества по случаю праздника европейского единства и назначило его на 9 мая, целиком зарезервировав центральную площадь Великого национального собрания. С этим не соглашались пророссийские партии и организации, требуя предоставить им это место для сбора участников своих акций.
Шествие как подготовка к выборам?
Когда стартовало шествие, колонны сторонников Илана Шора и Партии социалистов пошли порознь, что на фоне назначенных на 28 сентября парламентских выборов выглядело, как соперничество в способности мобилизовать своих сторонников на массовую акцию.
Колонна блока "Победа" шла на расстоянии около ста метров от общего Марша Победы, а между ними ехала машина со звукоусиливающей аппаратурой. Примерно в полдень участники акции дошли да мемориала "Вечность", но даже там сторонники Илана Шора предпочли сделать паузу, чтобы не слиться с социалистами.
"Европейский городок"
В это время в центре Кишинева уже открывался "Европейский городок". Полиция оперативно убрала ограждения и спецмашины, в павильонах стран ЕС раздавали свою символику. К середине дня на главной площади столицы и в парке у кафедрального собора уже ничего не говорило о советском Дне Победы, а в руках у горожан в основном синели флажки с логотипом Дня Европы.
Из-за пасмурной погоды площадь Великого национального собрания выглядела полупустой, днем на ней присутствовали около полутора тысяч человек. Открыли праздник в сопровождении глав работающих в Молдове диппредставительств спикер парламента Игорь Гросу и посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс. Первый напомнил, что страна намерена к 2028 году завершить все процедуры для подготовки к вступлению в ЕС. А Янис Мажейкс в свою очередь отметил ответственность народа за прочный европейский путь даже после выборов нынешней осенью.
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