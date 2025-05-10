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В Риге и окрестностях пройдут ежегодные военные учения

Военные учения
Военные учения Фото: Virsseržants E. Grundšteins

В Риге и ее окрестностях с понедельника, 12 мая, по 23 мая штабной батальон Национальных вооруженных сил проведет ежегодные военные учения Zibens 2025, сообщила пресс-служба батальона.

Во время учений будут отрабатываться и совершенствоваться задачи батальона, а также будут задействованы как личный состав, так и военнослужащие, проходящие службу в СГО (Службе государственной обороны).

Для выполнения учебных задач в окрестностях Гаркалне и Ропажи будут использоваться учебные боеприпасы и боевые имитационные средства, создающие шум, но не представляющие опасности для здоровья и жизни людей. После завершения учений места проведения будут приведены в порядок.

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