В Риге и окрестностях пройдут ежегодные военные учения

Во время учений будут отрабатываться и совершенствоваться задачи батальона, а также будут задействованы как личный состав, так и военнослужащие, проходящие службу в СГО (Службе государственной обороны).

Для выполнения учебных задач в окрестностях Гаркалне и Ропажи будут использоваться учебные боеприпасы и боевые имитационные средства, создающие шум, но не представляющие опасности для здоровья и жизни людей. После завершения учений места проведения будут приведены в порядок.