В Риге и окрестностях пройдут ежегодные военные учения

В Риге и ее окрестностях с понедельника, 12 мая, по 23 мая штабной батальон Национальных вооруженных сил проведет ежегодные военные учения Zibens 2025, сообщила пресс-служба батальона.
Во время учений будут отрабатываться и совершенствоваться задачи батальона, а также будут задействованы как личный состав, так и военнослужащие, проходящие службу в СГО (Службе государственной обороны).
Для выполнения учебных задач в окрестностях Гаркалне и Ропажи будут использоваться учебные боеприпасы и боевые имитационные средства, создающие шум, но не представляющие опасности для здоровья и жизни людей. После завершения учений места проведения будут приведены в порядок.
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