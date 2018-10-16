32-летний местный житель Андрей Деменков, сын известного питерского бизнесмена, объявлен в розыск после того, как в начале сентября в его квартире было обнаружено тело 21-летней Кудровой, которая работала в эскорт-агентстве и снималась в порнороликах.

Свою карьеру в порно Ольга начала только в 2018 году, на тот момент она уже работала в агентстве эскорт-услуг. Кудрова снималась под такими псевдонимами, как Eva C, Eva Kay, Eva Kays. В начале 2018 года Ольга родила сына, передает NEWSru.

Как выяснило следствие, ее убийца Деменков подозревается в избиении еще пяти женщин. Он долгое время избегал уголовного преследования, так как угрожал своим жертвам, но после убийства девушки перестали молчать. Мужчину уже окрестили в соцсетях и СМИ «Синей бородой».

Убийство Ольги Кудровой произошло 4 сентября. В тот день в квартире Деменкова в доме N11 по Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге было обнаружено тело избитой и утопленной в ванне 21-летней девушки.

A massive manhunt is underway for a Russian playboy Andrey "Bluebeard" Demenkov, who’s accused of battering his pornstar girlfriend Olga Kudrova to death. https://t.co/ScovBDlCZx pic.twitter.com/UzUzTuHq9v — Canoe (@Canoe) 19 сентября 2018 г.

Как выяснилось, бежавший с места преступления Андрей Деменков забил девушку тупым предметом, нанеся ей более ста ударов. По словам следователей, все внутренние органы, руки и ноги девушки были перебиты. А затем уже бездыханное тело Деменков отнес в ванну, вероятно, пытаясь сымитировать утопление.

Что стало причиной зверского убийства, не известно. Однако в день смерти Ольга сообщила своим родным, что должна встретиться с мужчиной, которого любит.

Соседи уверяют, что два дня подряд из квартиры доносились крики. Руководство ТСЖ позвонило в полицию.

Деменкова уже обвиняли в изнасиловании в 2017 году, но тогда он получил лишь условное наказание за нанесение побоев. Судя по его странице в «ВКонтакте», этот мужчина отличается специфическим характером. Среди опубликованных им цитат на страницах: «Не верь женщинам» и «Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть».

Как удалось выяснить журналистам, отцом Деменкова является бывший сотрудник отдела УБЭП ГУВД Петербурга, также ранее судимый, сообщается в расследовании программы «Человек и закон» Первого канала. В настоящий момент он занимается юридическими консультациями. По его ли протекции или кого-то другого, но Деменков-младший некоторое время назад устроился на работу в компанию «Газпром», на высокую должность с зарплатой 300 тысяч рублей. Впрочем, вскоре его оттуда уволили. После этого Демкенков стал работать в сети винных магазинов. Кстати, его мать является владелицей такого магазина.

В Петербурге ищут последователя «Синей бороды». Кости у девушек по вызову переломаны, уже дошло до убийства https://t.co/1psr9IQulq pic.twitter.com/Aa2AL89zcZ — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 14 сентября 2018 г.

Журналисты также рассказали о садистских наклонностях молодого человека, сославшись на двух девушек, с которыми Деменков ранее поступал похожим образом - знакомился в Сети, приглашал жить вместе, потом отбирал паспорт и периодически избивал. Судя по показаниям одной из его сожительниц, Деменков часто и беспричинно набрасывался на нее и жестоко избивал, много пил и употреблял наркотики.

Всего известно о пяти пострадавших. Одна из бывших девушек Деменкова заявила, что скрываться от следствия своему сыну, скорее всего, помогают родители.

Сюжет программы «Человек и Закон» об убийстве порнозвезды в Петербурге: