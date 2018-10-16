У троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился кузен, а у самой герцогини Кембриджской - первый племянник.

Напомним, Пиппа Миддлтон вместе с супругом Джеймсом Мэттьюсом в минувшую пятницу посетила свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, не побоявшись на столь позднем сроке беременности надеть туфли на высоком и тонком каблуке.

Ну а выбранное для столь торжественного события зеленое платье милейшим образом подчеркнуло внушительный животик на тот момент еще будущей мамы,

Сегодня в СМИ появились новости о том, что Пиппа Миддлтон находится в больнице, где готовится к родам. Однако позже выяснилось, что роды уже состоялись. Кроме того, появились подробности -

утром 15 октября Пиппа сама пришла в крыло Линдо госпиталя Святой Марии. Как отмечали очевидцы, она выглядела очень радостной и счастливой.

Вслед за супругой в госпиталь прибыл и Джеймс Мэттьюс - с двумя небольшими сумками в руках.

Сообщается, что Пиппа Миддлтон решила рожать в знаменитом крыле Линдо в госпитале Святой Марии, где и ее старшая сестра Кейт и принцесса Диана. Услуги клиники довольно дорогие: так, по сообщениям Daily Mail, Пиппа была помещена в палату стоимостью 7500 фунтов стерлингов за ночь.

Фотогалерея: красотка Пиппа Миддлтон