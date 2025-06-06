Латвийский блогер на вечеринке обнимался с Ди Каприо

Фелипе поделился закулисными кадрами с мероприятия с журналом Kas Jauns.

Если для кого-то встреча с Леонардо Ди Каприо - это мечта всей жизни, Фелипе как ни в чем не бывало говорит, что встречался со знаменитым актером уже трижды. Их пути пересекались на after-party в ночном клубе, на шоу Cirque Du Soleil и на знаменитом amfAR Gala, где они сидели за соседними столиками.

Бразилец подошел к Ди Каприо после игры, чтобы поздороваться и сказать несколько любезностей. "Я сказал, что рад с ним встретиться, Леонардо - что он тоже. Обнял его, вот и все", — делится подробностями Фелипе.

Как говорит Ксавьер, столик на благотворительном балу amFar Gala стоил 200 тысяч евро. Однако он признает, что за такие деньги можно было бы предложить и более качественную еду.

"Если честно, еда была совсем невкусной. Была какая-то рыба и какие-то овощи... ну, что-то в этом роде".

По данным журнала Kas Jauns, Фелипе отдыхает в Каннах с друзьями, среди которых бразильская актриса Марина Руа Барбоза и супермодель Изабела Гуларт.

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