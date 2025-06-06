Приключения Бусулиса и Айшпурса: рекордное время и странности в дороге

Музыкант Интарс Бусулис и его друг, лидер группы The Sound Poets Янис Айшпурс недавно вернулись из похода по красотам Шотландии, сообщает журнал Kas Jauns.
Музыканты прошли пешком большую часть маршрута West Highland Way, который часто называют одним из самых красивых походных маршрутов в мире. Маршрут проходит вдоль подножия горы Бен-Невис, самой высокой горы Великобритании, а также мимо мест, где снимался эпический фильм "Храброе сердце".
По данным журнала, оба преодолели маршрут протяженностью 154 км за рекордное время - три дня.
Янис говорит, что они провели ночь в палатках в кемпингах, сэкономив деньги, которые позже потратили в ресторане известного шеф-повара Гордона Рамзи.
На вопрос о странностях, с которыми они столкнулись по дороге, Янис рассказал журналу, что, когда они возвращались в столицу Шотландии Эдинбург на поезде, они решили провести ночь в студенческом хостеле.
"Мы оба спали на вторых этажах двухъярусных кроватей, а всего в этой комнате было 12 человек, одним из которых был тяжело больной китаец, который всю ночь хрипел", - вспоминает Янис ту странную ночь.
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