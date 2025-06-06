Приключения Бусулиса и Айшпурса: рекордное время и странности в дороге

Музыканты прошли пешком большую часть маршрута West Highland Way, который часто называют одним из самых красивых походных маршрутов в мире. Маршрут проходит вдоль подножия горы Бен-Невис, самой высокой горы Великобритании, а также мимо мест, где снимался эпический фильм "Храброе сердце".

По данным журнала, оба преодолели маршрут протяженностью 154 км за рекордное время - три дня.

Янис говорит, что они провели ночь в палатках в кемпингах, сэкономив деньги, которые позже потратили в ресторане известного шеф-повара Гордона Рамзи.

На вопрос о странностях, с которыми они столкнулись по дороге, Янис рассказал журналу, что, когда они возвращались в столицу Шотландии Эдинбург на поезде, они решили провести ночь в студенческом хостеле.

"Мы оба спали на вторых этажах двухъярусных кроватей, а всего в этой комнате было 12 человек, одним из которых был тяжело больной китаец, который всю ночь хрипел", - вспоминает Янис ту странную ночь.

Больше читайте в новом номере журнала Kas Jauns!