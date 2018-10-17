Пикет велоактивистов у Рижской думы собрал около ста человек

В пикете приняли участие активисты различного возраста, с собой у них было несколько десятков плакатов и велосипеды.

На плакатах были сделаны такие надписи, как "Стагнации - нет", "Нил, хватит врать" и т.д. Люди выкрикивали различные слоганы, в том числе призывали депутатов Рижской думы выйти и поговорить с ними.

LV. Pikets Rìgas centrà pic.twitter.com/a80TKgvsyC — Bruno Ozolins (@bums56) October 17, 2018

Как указал руководитель общества "Город людям" Каспар Зандбергс, пикет был организован, чтобы попросить у Рижской думы реализовать проекты велоинфраструктуры, которые в течение последних трех лет ответственные чиновники многократно обещали реализовать "в следующем году", но "следующий год всегда завершается построенной велодорожкой в 0 километров".

По словам представителя общества, в течение последних четырех лет число велосипедистов в Риге выросло на 40%, но новая, соответствующая правилам безопасности дорожного движения велоинфраструктура не создается с 2014 года. "Быстрый прирост использования велосипедов в виде транспортного средства, к сожалению, способствовал и увеличению числа конфликтных ситуаций и аварий. Из-за нехватки велоинфраструктуры велосипедисты в городе по-прежнему предпочитают передвигаться по тротуарам, угрожая безопасности пешеходов", - пояснил активист.

По его мнению, самым эффективным решением для предотвращения конфликтных ситуация и аварий, а также для повышения безопасности движения необходима реализация инфраструктуры сообщения в Риге, принимая во внимание как стратегию развития города, так и смену привычек в передвижении горожан.

"Не созданы обещанные в 2014 и 2015 годах велодорожки на улицах Бривибас, Бруниниеку, Спорта, Стабу, Хансас, Авоту, А. Упиша, Антонияс, Мелнгалвья, Миера и А. Чака. Кроме того, не обеспечена и обещанная инфраструктура на городских мостах и путепроводах, не построена велодорожка на ул. Тургенева, велодорожки "Центр-Зиепниеккалнс", "Иманта-Даугавгрива", участок от Вецмилгрависа до пляжа в Вецаки, соединение велодоржки улицы Дзирнаву со Сколас", - заявили пикетчики, добавив, что есть и забытые общения.