"Согласие" обжалует в ЕСПЧ запрет на использование русского языка в предвыборной агитации

Партия считает, что существующий порядок нарушает свободу слова и право на свободные выборы.

Партия напоминает, что хотя абсолютное большинство населения Латвии говорит на латышском языке, использование языков меньшинств в предвыборной агитации необходимо - это расширяет доступ к информации, обеспечивает более широкое участие населения и способствует активному политическому диалогу по вопросам местного, национального и европейского значения. По данным 2022 года, русский язык является родным для 37,7% населения Латвии, отмечает "Согласие".

Партия не согласна с аргументацией Конституционного суда, который постановил, что языковые ограничения в предвыборной агитации оправданы в связи с геополитической ситуацией и попытками России повлиять на проведение выборов на территории других стран.