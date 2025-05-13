Фото Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам Персидского залива

В аэропорту Эр-Рияда Трампа встретил фактический правитель королевства наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

В ходе визита Трамп планирует провести переговоры с Салманом, чтобы обсудить усилия США по прекращению ядерной программы Ирана, прекращению войны в секторе Газа, прекращению роста цен на нефть и другие вопросы.

Президент США также примет участие в инвестиционной конференции США и Саудовской Аравии.

В среду Трамп примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В состав совета входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Визиты в три страны - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ - осуществляет семейная компания Трампа The Trump Organization, которой руководят два старших сына Трампа и которая занимается разработкой крупных проектов в сфере недвижимости. Среди них - высотное здание в Джидде, роскошный отель в Дубае, а также поле для гольфа и комплекс вилл в Катаре.

Ожидается, что Трамп объявит о сделках США с этими тремя богатыми странами в области искусственного интеллекта, расширения энергетического сотрудничества и, возможно, продажи оружия Саудовской Аравии.

На пресс-конференции в понедельник Трамп намекнул, что может посетить Турцию в четверг и принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией, которые, вероятно, пройдут там.

Перед началом визита американские СМИ сообщили о намерении Трампа принять в подарок от Катара роскошный самолет - "летающий дворец", как его охарактеризовал телеканал ABC, - который будет использоваться в качестве президентского самолета Air Force One. Новость о "подарке" Катара вызвала неоднозначную реакцию среди политиков США, в том числе с учетом деловых интересов семьи Трампа в Катаре.