В Лондоне вынесли приговоры болгарам, шпионившим на Россию. Им дали от 5 до 10 лет тюрьмы

Оглашение приговоров растянулось на несколько часов.

Судья подробно изложил каждый из шести эпизодов обвинения, после чего рассказал об участии в них каждого из шести обвиняемых.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Речь идет о шести операциях по ведению слежки за рубежом — в том числе за вышеупомянутыми журналистами, — а также за военной базой НАТО, для чего с 2020 по 2023 год агенты Русева летали по всей Европе.

В тексте приговора судья особо подчеркнул: действительно, физически в результате действий подсудимых никто не пострадал — хотя в переписке обсуждались варианты похищения и даже убийства обоих журналистов.

И все же их действия по заказу российских властей следует рассматривать как тяжкие преступления, поскольку объектом слежки были журналисты-расследователи, работавшие в интересах всего общества. А следовательно, под угрозу была поставлена сама свобода слова.

«Когда работе журналистов чинят препятствия, это подрывает основы независимой прессы — краеугольного камня нашей демократии», — напомнил судья.

«Любой человек, [живущий в Соединенном Королевстве и] использующий территорию этой страны подобным образом, совершает серьезное преступление», — добавил он.

В приговоре также отмечено, что не все шестеро подсудимых отчетливо осознавали, что работали на российское государство, и цели преследовали не политические, а исключительно меркантильные.

Однако все они, по мнению судьи, как минимум имели основания это подозревать и должны были отдавать себе отчет в том, как и для чего может быть использована собранная ими информация.