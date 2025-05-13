В Лондоне вынесли приговоры болгарам, шпионившим на Россию. Им дали от 5 до 10 лет тюрьмы

Все шестеро членов так называемой «группы Русева» — работавшей в Британии шпионской ячейки, состоявшей из граждан Болгарии, — ранее признанные виновными в шпионаже в пользу России, приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Самый суровый приговор вынесен лидеру группировки Орлину Русеву: он проведет за решеткой 10 лет и 8 месяцев.
Остальные обвиняемые также отправятся в тюрьму. Как объяснил выносивший приговор судья Хиллиард, срок наказания для каждого из этой пятерки он старался соизмерять со степенью тяжести содеянного конкретным обвиняемым, поэтому все они лишены свободы на разные сроки.
- Бизер Джамбазов — 10 лет и 2 месяца;
- Катрин Иванова — 9 лет и 8 месяцев;
- Ваня Габерова — 6 лет, 8 месяцев и 3 недели;
- Тихомир Иванчев — 8 лет;
- Иван Стоянов — 5 лет и 3 недели.
Как уточнил судья, каждый из шестерых осужденных должен провести в заключении по меньшей мене половину назначенного срока, после чего они получат шанс выйти на свободу условно-досрочно.
Основыми целями шпионской группы были журналисты-расследователи Роман Доброхотов и Христо Грозев, помогавшие разоблачить участие российских властей в организации отравлений нервно-паралитическим веществом сначала бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а после — оппозиционера Алексея Навального.
Оглашение приговоров растянулось на несколько часов.
Судья подробно изложил каждый из шести эпизодов обвинения, после чего рассказал об участии в них каждого из шести обвиняемых.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Речь идет о шести операциях по ведению слежки за рубежом — в том числе за вышеупомянутыми журналистами, — а также за военной базой НАТО, для чего с 2020 по 2023 год агенты Русева летали по всей Европе.
В тексте приговора судья особо подчеркнул: действительно, физически в результате действий подсудимых никто не пострадал — хотя в переписке обсуждались варианты похищения и даже убийства обоих журналистов.
И все же их действия по заказу российских властей следует рассматривать как тяжкие преступления, поскольку объектом слежки были журналисты-расследователи, работавшие в интересах всего общества. А следовательно, под угрозу была поставлена сама свобода слова.
«Когда работе журналистов чинят препятствия, это подрывает основы независимой прессы — краеугольного камня нашей демократии», — напомнил судья.
«Любой человек, [живущий в Соединенном Королевстве и] использующий территорию этой страны подобным образом, совершает серьезное преступление», — добавил он.
В приговоре также отмечено, что не все шестеро подсудимых отчетливо осознавали, что работали на российское государство, и цели преследовали не политические, а исключительно меркантильные.
Однако все они, по мнению судьи, как минимум имели основания это подозревать и должны были отдавать себе отчет в том, как и для чего может быть использована собранная ими информация.
Читайте также:
- Как шесть граждан Болгарии участвовали в операциях против «врагов Путина» в Европе
- Суд над болгарами, подозреваемыми в шпионаже: одна из операций предполагала кибератаку на украинских военных
- Слежка за Грозевым и базой США. В Британии судят группу граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже на Россию
- Дело Русева: куратор российской шпионской ячейки грезил «успешной операцией в Британии после неудачи со Скрипалями»