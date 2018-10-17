У Японии достаточно плутония, чтобы произвести тысячи атомных бомб

"Общая масса японского плутония составляет 47 тонн - такого количества было бы достаточно для изготовления 6 тыс. ядерных боеголовок, - отмечает автор публикации Патрик Цолль. - 37 тонн плутония находятся на перерабатывающих предприятиях во Франции и Великобритании, остальные 10 тонн в самой Японии. Япония не производила плутоний намеренно, желая создать ядерную бомбу. (...) Гора плутония появилась из-за непоколебимой веры японской ядерной промышленности в "круговорот" ядерного топлива".

"На протяжении десятилетий Япония работает над переработкой отработанного ядерного топлива и его повторным использованием. Образующийся при этом плутоний, по первоначальным планам, должен сжигаться в реакторе-размножителе на быстрых нейтронах и таким образом производить энергию", - поясняет журналист. Однако эксплуатируемых Японией коммерческих ядерных реакторов недостаточно для того, чтобы сократить имеющийся запас плутония. К тому же, когда в 2021 году будет запущено собственное предприятие по переработке топлива в Рокассе, в год будут вырабатываться еще несколько тонн нового плутония, передает Inopressa ru.

"Правительство Японии обещает не разрабатывать ядерные бомбы. Но даже в верхушке правящей Либерально-демократической партии слышны отдельные голоса, выступающие за двойственную позицию: Япония, по их мнению, должна развивать техническое ноу-хау, чтобы при необходимости за несколько месяцев или лет изготовить бомбу. Отдельные эксперты уже сегодня считают Японию виртуальной ядерной державой", - подчеркивает журналист.