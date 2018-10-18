Им было всего по 15... Опубликован список погибших в Керчи

По состоянию на утро 18 октября среди погибших студентов - 15 человек, из них несовершеннолетних - шесть человек, взрослых - пять человек.
Появился список погибших в результате нападения на Керченский политехнический колледж. Об этом в четверг, 18 октября, пишет Интерфакс.
Отмечается, что среди погибших студентов - 15 человек, из них несовершеннолетних - 6 человек, взрослых - 5 человек.
По информации на 4:00 18 октября список погибших в колледже выглядит так:
Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения
Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.