Эстонский производитель дронов откроет в странах Балтии крупный завод

Создание завода - результат договоренностей с рядом ведущих европейских производителей беспилотников, сообщили в руководстве предприятия.

Поставщик решений для беспилотников, испытатель и реселлер Meridein Grupp, базирующийся в Эстонии, подписал первые соглашения с рядом партнеров, включая украинских производителей беспилотников, о создании завода в странах Балтии для производства беспилотников для ведущих мировых компаний и государственного сектора.

"Соглашения включают в себя производство FPV, или ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR, или разведывательных дронов. Мы переносим производство всемирно известных и проверенных решений в страны Балтии", - прокомментировал менеджер по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.

Вайну не стал раскрывать местоположение потенциального завода по производству беспилотников из соображений безопасности, но отметил, что первые модели должны сойти с конвейера не позднее первой половины следующего года.

Meridein Grupp - эстонский поставщик интегрированных решений для беспилотных летательных аппаратов, работающий в странах Балтии и Скандинавии. Деятельность Meridein включает в себя разработку, продажу и обслуживание современных беспилотников, платформ, систем обороны от БПЛА и программного обеспечения. Meridein является членом Эстонской ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности.