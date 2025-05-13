Вт, 13.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Эстонский производитель дронов откроет в странах Балтии крупный завод

Эдуард Вайну.
Эдуард Вайну. Фото: Andres Raudjalg

Основанный на эстонском капитале центр продаж и разработки дронов Meridein Grupp планирует запустить в странах Балтии крупный завод по производству дронов с первоначальной мощностью до 2000 дронов в сутки.

Создание завода - результат договоренностей с рядом ведущих европейских производителей беспилотников, сообщили в руководстве предприятия.

Поставщик решений для беспилотников, испытатель и реселлер Meridein Grupp, базирующийся в Эстонии, подписал первые соглашения с рядом партнеров, включая украинских производителей беспилотников, о создании завода в странах Балтии для производства беспилотников для ведущих мировых компаний и государственного сектора.

"Соглашения включают в себя производство FPV, или ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR, или разведывательных дронов. Мы переносим производство всемирно известных и проверенных решений в страны Балтии", - прокомментировал менеджер по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.

Вайну не стал раскрывать местоположение потенциального завода по производству беспилотников из соображений безопасности, но отметил, что первые модели должны сойти с конвейера не позднее первой половины следующего года.

Meridein Grupp - эстонский поставщик интегрированных решений для беспилотных летательных аппаратов, работающий в странах Балтии и Скандинавии. Деятельность Meridein включает в себя разработку, продажу и обслуживание современных беспилотников, платформ, систем обороны от БПЛА и программного обеспечения. Meridein является членом Эстонской ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх