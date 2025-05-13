Подоляк: Зеленский в Стамбуле с другими представителями РФ встречаться не будет

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Стамбуле с другими представителями России встречаться не будет, только с диктатором Владимиром Путиным, если он туда прибудет, заявил во вторник в интервью базирующемуся в Вильнюсе YouTube-каналу российских эмигрантов The Breakfast Show советник бюро президента Украины Владимир Подоляк, пишет ВВС.
На вопрос, может ли Зеленский встретиться с другими представителями России, например, с помощником Путина Владимиром Мединским, Подоляк ответил: "Нет, конечно, нет".
"Только Путин может принять решение о продолжении или прекращении войны", - сказал советник.
По его мнению, любые другие встречи в другом формате были бы бессмысленными и привели бы только к затягиванию времени.
Ранее Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле. Путин пока не ответил на заявление Зеленского.
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил во вторник, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам. "Вот, собственно, все. Пока мы больше ничего комментировать не собираемся. Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным", - заявил он.
Кроме того, Песков подчеркнул, что "Европа целиком и полностью занимает сторону Украины", поэтому не может претендовать в ходе переговоров "на сбалансированный подход".
Напомним, в воскресенье российский диктатор предложил в четверг в Стамбуле провести прямые переговоры России и Украины.
Президент США Дональд Трамп допустил вероятность того, что он может отправиться в четверг в Турцию и принять там участие в мирных переговорах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!