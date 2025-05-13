Подоляк: Зеленский в Стамбуле с другими представителями РФ встречаться не будет

На вопрос, может ли Зеленский встретиться с другими представителями России, например, с помощником Путина Владимиром Мединским, Подоляк ответил: "Нет, конечно, нет".

"Только Путин может принять решение о продолжении или прекращении войны", - сказал советник.

По его мнению, любые другие встречи в другом формате были бы бессмысленными и привели бы только к затягиванию времени.

Ранее Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле. Путин пока не ответил на заявление Зеленского.

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В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил во вторник, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам. "Вот, собственно, все. Пока мы больше ничего комментировать не собираемся. Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным", - заявил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что "Европа целиком и полностью занимает сторону Украины", поэтому не может претендовать в ходе переговоров "на сбалансированный подход".

Напомним, в воскресенье российский диктатор предложил в четверг в Стамбуле провести прямые переговоры России и Украины.

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность того, что он может отправиться в четверг в Турцию и принять там участие в мирных переговорах.

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